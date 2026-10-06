Конкуренция с Тиной Кароль: продюсер рассказал, почему Лорак выбрала Россию

Певица ссылается на препятствия, которые ей якобы чинили в Украине, но, по словам продюсера, дело не в конфликте с коллегой, а в популярности и достатке.

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Лорак решила жить и зарабатывать в РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_karol, anilorak

Кратко:

Квеленков назвал причину переезда Ани Лорак в Россию

Конкуренцию с Тиной Кароль он назвал выдумкой

Певица продолжает жить и работать в РФ

Украинский продюсер Юрий Квеленков опроверг версию Ани Лорак о том, что ее карьере в Украине якобы мешала Тина Кароль. По его словам, певица осталась в России ради денег и популярности.

Об этом продюсер рассказал изданию Обоз.

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По его словам, Ани Лорак строила карьеру в стране-агрессоре еще до начала полномасштабной войны. Вторжение и преступления оккупантов не изменили ее позиции: артистка осталась жить в РФ и продолжает там зарабатывать.

Оправдание она нашла раньше: в одном из заявлений обвинила Тину Кароль в том, что та перекрывала ей пути в Украине.

Для Лорак существует лишь личное благополучие / Фото Instagram/anilorak

Впрочем, продюсер заверил, что рассказы о противостоянии двух певиц не имеют под собой почвы. Выбор Лорак он объясняет куда более приземленными мотивами.

"Ани Лорак там, в России, жила и сейчас живет в шоколаде. А для нее главное - популярность и достаток. Вот и все", - прокомментировал Юрий Квеленков.

Любовь к родной стране, по его оценке, в этой истории отсутствует.

Отдельно продюсер коснулся громких заявлений в артистической среде, опираясь на личные наблюдения за коллегами.

Тина Кароль - одна из певиц номер один в Украине / скрин из видео

"А разговоры о чувстве долга, любви к родине… Знаете, я близко знаком с очень многими артистами и скажу вам: у некоторых это вообще отсутствует. Я видел, как один и тот же человек утром мог выступать в поддержку Януковича, а вечером - Ющенко. Но надо признать: не все такие", - подчеркнул Квеленков.

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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