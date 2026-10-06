Конкуренция с Тиной Кароль: продюсер рассказал, почему Лорак выбрала Россию

Кратко:
- Квеленков назвал причину переезда Ани Лорак в Россию
- Конкуренцию с Тиной Кароль он назвал выдумкой
- Певица продолжает жить и работать в РФ
Украинский продюсер Юрий Квеленков опроверг версию Ани Лорак о том, что ее карьере в Украине якобы мешала Тина Кароль. По его словам, певица осталась в России ради денег и популярности.
Об этом продюсер рассказал изданию Обоз.
По его словам, Ани Лорак строила карьеру в стране-агрессоре еще до начала полномасштабной войны. Вторжение и преступления оккупантов не изменили ее позиции: артистка осталась жить в РФ и продолжает там зарабатывать.
Оправдание она нашла раньше: в одном из заявлений обвинила Тину Кароль в том, что та перекрывала ей пути в Украине.
Впрочем, продюсер заверил, что рассказы о противостоянии двух певиц не имеют под собой почвы. Выбор Лорак он объясняет куда более приземленными мотивами.
"Ани Лорак там, в России, жила и сейчас живет в шоколаде. А для нее главное - популярность и достаток. Вот и все", - прокомментировал Юрий Квеленков.
Любовь к родной стране, по его оценке, в этой истории отсутствует.
Отдельно продюсер коснулся громких заявлений в артистической среде, опираясь на личные наблюдения за коллегами.
"А разговоры о чувстве долга, любви к родине… Знаете, я близко знаком с очень многими артистами и скажу вам: у некоторых это вообще отсутствует. Я видел, как один и тот же человек утром мог выступать в поддержку Януковича, а вечером - Ющенко. Но надо признать: не все такие", - подчеркнул Квеленков.
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О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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