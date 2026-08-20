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Малина даст больше ягод в следующем году: что нужно сделать с кустами в августе

Руслан Иваненко
20 августа 2026, 23:51обновлено 21 августа, 00:35
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Автор рассказал, что нужно сделать с малиной в августе, чтобы укрепить кусты и получить обильный урожай в следующем году.
Малина
Правильный уход помогает подготовить малину к зиме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать малину после плодоношения
  • Сколько молодых побегов оставить
  • Чем подкормить малину в августе

Август - один из ключевых периодов в уходе за малиной, ведь именно сейчас растения готовятся к следующему сезону. После завершения плодоношения важно своевременно обрезать старые побеги, нормировать молодую поросль и правильно подкормить кусты. Если отложить эти работы до осени или весны, малина может войти в зиму ослабленной, а её урожайность в следующем году снизится.

Главред решил разобраться, какие работы с малиной стоит провести в августе, чтобы растения лучше подготовились к холодам и сформировали потенциал для обильного плодоношения.

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Как правильно обрезать малину после сбора урожая

Первым делом после завершения плодоношения следует провести обрезку малины. Речь идет прежде всего о двухлетних побегах, которые уже дали урожай. Они больше не нужны растению для следующего плодоношения, но продолжают потреблять питательные вещества, затеняют молодую поросль и могут стать источником болезней и местом зимовки вредителей.

Как рассказал автор YouTube-канала "Секреты урожая", первым и самым важным этапом является вырезание отработанных двухлетних побегов.

"Старый стебель нужно удалить сразу после сбора последней ягоды. Не ждите первых заморозков, не откладывайте работу до ноября и ни в коем случае не переносите её на март", - отмечает специалист.

Старые стебли рекомендуется вырезать непосредственно у поверхности почвы, не оставляя пеньков. После обрезки растительные остатки лучше убрать с малинового кустарника, особенно если на побегах были признаки болезней или повреждения вредителями.

Отдельное внимание стоит уделить инструменту. Секатор необходимо дезинфицировать при переходе от одного куста к другому. Это помогает снизить риск переноса инфекций между растениями.

Почему малину нужно прореживать

После удаления старых стеблей нужно оценить количество молодых побегов. Чрезмерно загущенный маличник не гарантирует большего урожая. Наоборот, большое количество стеблей создает конкуренцию за воду, питательные вещества и солнечный свет.

"Если оставлять на одном метре 20 побегов вместо 10, каждый из них получит ровно вдвое меньше влаги, фосфора, калия и солнечного света", - объясняет специалист.

Для ленточного способа выращивания оптимально оставлять около 8–10 сильных побегов на погонный метр. При кустовом выращивании ориентиром могут служить 6–8 хорошо развитых побегов на взрослый куст.

Во время прореживания следует удалять тонкие, слабые, поврежденные и больные стебли. Предпочтение следует отдавать крепким побегам, обладающим достаточным потенциалом для развития в следующем сезоне.

Такое прореживание улучшает освещение малинового кустарника и циркуляцию воздуха. В результате создаются более благоприятные условия для созревания побегов и подготовки растений к зиме.

Чем подкормить малину в августе

После завершения плодоношения потребности малины в питательных веществах меняются. В этот период растению уже не нужно стимулировать активный рост зеленой массы, зато важно помочь ему подготовиться к зиме.

Именно поэтому в августе и в начале осени не стоит делать ставку на азотные удобрения. Избыток азота может стимулировать рост молодых побегов в период, когда им нужно успеть созреть до наступления холодов.

Зато в этот период особое значение имеют фосфор и калий. Они участвуют в процессах, связанных с развитием корневой системы и подготовкой растений к зимнему периоду.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

В качестве варианта подкормки можно использовать суперфосфат в сочетании с сульфатом калия. Также садоводы применяют древесную золу как источник минеральных элементов.

Удобрения следует вносить в соответствии с рекомендациями на упаковке и особенностями почвы. После внесения гранулированных средств их можно аккуратно заделать в верхний слой почвы, не повреждая корни, а землю при необходимости увлажнить.

Подробнее о том, что именно нужно сделать сейчас и каких ошибок стоит избегать, - смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" - это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, уделяя особое внимание доступным методам подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искреннему подходу и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

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