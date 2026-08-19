Не нужно ждать весны: основные правила пересадки пионов в августе для пышных бутонов

Без омоложения каждые пять-шесть лет куст стареет, а количество бутонов снижается на 30–40 %.

https://glavred.info/sad-ogorod/ne-nuzhno-zhdat-vesny-osnovnye-pravila-peresadki-pionov-v-avguste-dlya-pyshnyh-butonov-10789703.html Ссылка скопирована

Как правильно делить пионы / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

видео дня

Почему август лучше весны для пересадки пионов

Сколько почек нужно каждой деленке

Почему куст не цветет в следующем сезоне

Оптимальный период для деления и пересадки пионов длится с 15 августа по 15 сентября - пока температура почвы и воздуха не опустилась ниже +15 °C. Именно в августе закладывается следующее цветение, а без регулярного омоложения куст стареет, цветы становятся мельче, а общее количество бутонов снижается на 30–40%, сообщает ТСН.

Разница между сезонами измеряется конкретными цифрами: в августе приживаемость достигает 95%, тогда как весенняя пересадка даёт едва ли 60%. Причина кроется в биологии растения - весной пион пробуждается слишком рано, корневая система становится уязвимой, а почки сразу начинают расти. Вмешательство в этот момент может отложить цветение на год или два.

К концу лета ситуация противоположная. Почки восстановления уже сформированы, но находятся в состоянии покоя, так как растение готовится к зиме, поэтому деление растение переносит как плановую процедуру. Теплая почва при этом способствует быстрому укоренению.

Почему куст нельзя оставлять без деления

Пион способен прожить до 50 лет, однако уже через 5–6 лет без деления мощное корневище чрезмерно разрастается. Центральная часть куста постепенно отмирает, а молодые корни смещаются к периферии - растению просто не хватает питательных веществ, и цветы теряют прежний размер.

Периодичность имеет значение в обе стороны. Слишком частые манипуляции сильно ослабляют растение, а слишком редкие неизбежно приводят к старению куста, поэтому оптимальный интервал - раз в пять-шесть лет.

Отдельное предостережение касается сроков в пределах самого августа: трогать растения, которые еще цветут, категорически нельзя. Стоит дождаться полного завершения цветения и увядания надземной части - обычно это середина месяца. Преждевременная пересадка заставит пион тратить ресурсы на восстановление зеленой массы вместо закладки почек на следующий год.

Техника: от выкапывания до мульчирования

Стебли обрезают на высоте 10–15 см от земли, после чего куст обкапывают по периметру, отступив от центра на 30–40 см. Корневище поднимают вилами или лопатой, землю стряхивают, а корни промывают водой - так видны все почки и повреждения.

Острым ножом корневище разрезают на части. Каждая деленка должна иметь не менее 3–5 почек и несколько корней длиной 15–20 см; если почек меньше трёх, растение не зацветёт. Гнилые и сломанные участки удаляют, срезы присыпают толченым углем или древесной золой.

Посадочную яму готовят за 2–3 недели - смесь перегноя, компоста и садовой земли с суперфосфатом. Глубина имеет решающее значение: почки заглубляют лишь на 3–5 см, так как чрезмерное заглубление лишает растение цветения, а слишком мелкая посадка приводит к вымерзанию.

Завершает процедуру обильный полив - по 1–2 ведра на куст - и мульчирование торфом или перегноем слоем 5–7 см. До конца августа при отсутствии дождей растения поливают еженедельно.

Отсутствие цветов в следующем сезоне не является признаком ошибки. В первый год после деления куст направляет ресурсы на развитие корневой системы и формирование новых почек, поэтому цветение бывает слабым или отсутствует, а полноценная декоративность возвращается на второй–третий год.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред