Как правильно чистить ершик для унитаза и как часто его нужно менять

Эксперт указала на распространенные ошибки большинства людей, из-за которых ершик становится источником бактерий.

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Правила ухода за ершиком для унитаза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как правильно ухаживать за ершиком для унитаза

Когда нужно менять ершик для унитаза

Ершик для унитаза может за считанные дни превратиться в источник бактерий, плесени и стойкого запаха, если его не промывать после каждого использования и ставить влажным в закрытую подставку.

Главред узнал, что одного лишь ополаскивания для гигиены недостаточно. Ершик нуждается в еженедельной дезинфекции и полном высушивании. Об этом, как пишет Martha Stewart, сообщила эксперт по уходу за домом.

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Как ухаживать за ершиком для унитаза

Эксперт по уходу за домом Энджи Хикс объяснила, что после каждого использования ершик для унитаза нужно промывать под горячей водой.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

"Тщательно промывайте его после каждого использования. Это помогает предотвратить накопление бактерий и появление неприятного запаха", - подчеркнула она.

Хикс пояснила, что благодаря такому простому действию остатки грязи не будут задерживаться на щетине в промежутках между использованием ершика для унитаза.

Отдельно эксперт напомнила о перекрестном загрязнении: руки после контакта с ершиком следует мыть, а поверхности, к которым он прикасалась во время уборки, - дезинфицировать.

Как часто нужно менять ершик для унитаза

Раз в неделю ершик для унитаза нужно замачивать на 10–15 минут в дезинфицирующем растворе - например, в воде с добавлением отбеливателя или уксуса. Но даже если делать это регулярно, со временем ершик все равно придется заменить.

"Заменяйте ершик каждые 6–12 месяцев или раньше, если щетинки потеряли форму, распушились или изменили цвет. Использование изношенного или деформированного ершика снижает эффективность уборки и способствует накоплению бактерий", - пояснила Хикс.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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