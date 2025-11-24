Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

Даже опытные хозяйки часто ошибочно разносят бактерии по всей кухне.

Теперь известно точно, надо ли мыть мясо под водой перед приготовлением пищи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Можно ли мыть сырое мясо

Как "убить" бактерии на мясе

Перед приготовлением пищи на кухне многие делают одно действие, которое может только навредить. Речь идет о мытье сырого мяса под водой. Бытует мнение, что с помощью воды можно смыть бактерии с мяса.

Однако Главред узнал, что это не совсем так. В TikTok украинский блогер Алина Бурлака объяснила, чем опасно мытье мяса и как на 100% избавиться от нежелательных бактерий.

Почему мыть мясо опасно

В сыром мясе могут быть бактерии, от которых обычно хозяйки и хотят избавиться путем мытья под водой. Однако струя воды лишь разнесет эти бактерии на 60-80 сантиметров вокруг раковины.

"Они попадут на столешницу, другое оборудование, другие продукты, на твою одежду. То есть, по факту, ты сделаешь этим только хуже, потому что бактерии теперь будут не только на мясе, а по всей кухне. И на самом деле толку от этого ноль, потому что водой бактерии ты не вымоешь, они никуда оттуда не денутся", - пояснила блогерша.

Как уничтожить бактерии на мясе

Что действительно уничтожит бактерии, которые могут "жить" на сыром мясе, так это термическая обработка. Например, температура в минимум 63 градуса "убивает" бактерии на говядине, свинине, баранине и телятине.

Мясной фарш требует обработки при температуре не менее 71 градуса, а курица, индейка, утка или гусь - при температуре 74 градуса. В то же время рыба и морепродукты избавятся от бактерий еще при 63 градусах.

О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

