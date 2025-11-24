Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

Для того, чтобы новогодняя елка выглядела стильно, не обязательно покупать дорогие игрушки.

Нестандартные, но стильные идеи для декора елки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как украсить елку шишками

Как правильно развешивать нестандартный декор на елку

До Нового года осталось чуть больше пяти недель и многие уже готовятся вытаскивать елку, или же покупать новую. Однако встает вопрос, как украсить новогоднее дерево так, чтобы оно выглядело стильно и при этом не пришлось тратить на игрушки весь бюджет.

Главред узнал о трех идеях новогоднего декора елки, которые будет по карману всем. О них в TikTok рассказала украинский блогер Сабина Кравченко.

Чем можно бюджетно украсить елку

В этом году, по словам блогера, в тренде будут шишки в качестве украшений на елку. Их можно или купить, или даже собрать на улице. На елке шишки можно совместить с гирляндой в форме росы.

Декор елки шишками / фото: скриншот

Еще одна идея блогера для декора елки - это декоративные свечи с бусами. Однако эти украшения важно развешивать на елке асимметрично, только так они будут выглядеть стильно.

Декор елки свечами и бусами / фото: скриншот

Последнее, что предлагает Кравченко - это ягоды илекса вместо елочных украшений. Украшать новогоднее дерево красными ягодами лучше по спирали. Тогда елка будет выглядеть трендово.

Декор елки ягодами / фото: скриншот

Смотрите видео о бюджетном декоре новогодней елки:

О персоне: Сабина Кравченко Сабина Кравченко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей работе в SMM и маркетинге, а также о том, как создавать уют в доме и декорировать дом на разные случаи жизни.

