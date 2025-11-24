Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

Вы узнаете:
- Как украсить елку шишками
- Как правильно развешивать нестандартный декор на елку
До Нового года осталось чуть больше пяти недель и многие уже готовятся вытаскивать елку, или же покупать новую. Однако встает вопрос, как украсить новогоднее дерево так, чтобы оно выглядело стильно и при этом не пришлось тратить на игрушки весь бюджет.
Главред узнал о трех идеях новогоднего декора елки, которые будет по карману всем. О них в TikTok рассказала украинский блогер Сабина Кравченко.
Чем можно бюджетно украсить елку
В этом году, по словам блогера, в тренде будут шишки в качестве украшений на елку. Их можно или купить, или даже собрать на улице. На елке шишки можно совместить с гирляндой в форме росы.
Еще одна идея блогера для декора елки - это декоративные свечи с бусами. Однако эти украшения важно развешивать на елке асимметрично, только так они будут выглядеть стильно.
Последнее, что предлагает Кравченко - это ягоды илекса вместо елочных украшений. Украшать новогоднее дерево красными ягодами лучше по спирали. Тогда елка будет выглядеть трендово.
Смотрите видео о бюджетном декоре новогодней елки:
@sabina_telling Готовы украшать елку? Сделала подборку интересных и современных украшений на елку в 2026 году #новыйгод2026#новыйгод #новыйгод#декор#елка#праздничныйдекор♬ sunet original - XMAS
О персоне: Сабина Кравченко
Сабина Кравченко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей работе в SMM и маркетинге, а также о том, как создавать уют в доме и декорировать дом на разные случаи жизни.
