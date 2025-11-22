Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

Вы узнаете:
Покупка новогодних игрушек — одно из главных удовольствий зимнего сезона. Правильно подобранный подход даёт возможность обновить праздничную эстетику или найти несколько особенных штрихов для вашей коллекции. В то же время если покупать новогодние игрушки импульсивно, то может получиться так, что украшения не подходят друг к другу и к общей эстетике.
Если вы не знаете, какую елку лучше купить, читайте материал: Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам.
Самые распространённые ошибки при покупке рождественских украшений
1. Покупка без плана или видения.
Прежде чем зайти в магазин, определитесь со своим праздничным стилем. Какую палитру вы предпочитаете: классическую красно-зеленую, пастельные тона, позолоченный металлик?
Это поможет вам сделать правильный выбор и не собирать случайные предметы, которые могут вам нравиться сами по себе, но вместе они будут смотреться нелепо. Даже небольшие штрихи, например, ленты в тон ёлке или однотонная металлическая отделка, помогут создать ощущение целостности.
2. Проведите инвентаризацию тех украшений, которые у вас уже есть.
Перед походом по магазинам откройте свои корзины и коробки и осмотрите всё, что в них находится. Разберитесь, какие украшения нужно заменить, что вам больше не подходит, и какие пробелы действительно нужно заполнить.
Избавившись от хлама в праздничном декоре заранее, вы потратите деньги только на то, что вам действительно пригодится и понравится, и сможете избежать импульсивных покупок.
3. Покупка слишком большого количества эффектных вещей.
Эффектные предметы (например, огромные банты) приятно покупать. Но слишком много ярких предметов могут легко конкурировать друг с другом.
Старайтесь ограничиваться одним-двумя предметами в каждом помещении или комнате. Пусть ваш крупный декор разделит центр внимания с дополнительными предметами (например, простыми украшениями или зеленью), чтобы заполнить пробелы, не создавая беспорядка.
4. Игнорирование масштаба и пропорций.
Всегда учитывайте размеры при покупке праздничного декора. Маленькие украшения могут потеряться на высокой ёлке, а тонкие гирлянды будут смотреться неряшливо на широкой лестнице или каминной полке.
Снимите мерки перед походом в магазин и возьмите с собой рулетку.
5. Не забывайте о хранении.
Огромные венки и изящные стеклянные украшения могут быстро заполнить шкаф, чердак или подвал. Хотя особенные вещи стоят того, чтобы для них найти место, важно найти баланс между праздничностью и практичностью.
Перед покупкой подумайте, где они будут храниться большую часть года и насколько удобно их хранить. Если вы не уверены, пересмотрите покупку.
6. Приоритет тенденций над долголетием
Все мы любим праздничные тренды, но некоторые вещи остаются актуальными, а другие могут выглядеть устаревшими уже к следующему Рождеству.
Относитесь к праздничному декору как к гардеробу: инвестируйте в классику, добавляя немного сезонных трендов. Аналогично, попробуйте добавить несколько актуальных акцентов в свою коллекцию праздничного декора, но приберегите деньги на вещи, которые не выходят из моды.
Вы также можете заглянуть в комиссионные магазины, где найдете множество праздничных находок — как винтажные коллекционные вещи, так и более современные.
7. Экономия на гирляндах и лентах.
Гирлянды и ленты недооценены в праздничном оформлении. Они легко заполняют пустоты и придают всему (например, ёлкам, каминным полкам, перилам, венкам) праздничный и завершенный вид. Однако зачастую именно эти предметы люди покупают в последнюю очередь, что приводит к дефициту, разнице в длине или к осознанию того, что гирлянда недостаточно длинная при украшении елки или лестницы.
Подумайте о покупке гирлянды и ленты в начале сезона или тогда, когда увидите их на распродаже.
Излишки ленты всегда можно использовать для упаковки подарков.
К слову, покупая елку и новогодний декор, мы часто задаемся вопросом: а сколько гирлянд понадобится, чтобы создать эффектное и идеально пропорциональное оформление? Нужную длину очень легко подсчитать. Детальнее читайте в материале: Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы.
Также Главред писал о том, что волшебную гирлянду можно создать из всего, что есть под рукой дома - из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Их можно повесить не только на перила лестницы, каминные полки и дверные косяки, но и использовать в качестве подхватов для штор или дорожек для стола.
