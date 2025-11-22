Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

Перед походом в магазин нужно как минимум определиться со стилем будущего декора.

Семь распространенных ошибок, которых следует избегать при покупке праздничных украшений / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие ошибки допускают при покупке новогоднего декора

Почему важно провести инвентаризацию елочных игрушек

Покупка новогодних игрушек — одно из главных удовольствий зимнего сезона. Правильно подобранный подход даёт возможность обновить праздничную эстетику или найти несколько особенных штрихов для вашей коллекции. В то же время если покупать новогодние игрушки импульсивно, то может получиться так, что украшения не подходят друг к другу и к общей эстетике.

Если вы не знаете, какую елку лучше купить, читайте материал: Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам.

Самые распространённые ошибки при покупке рождественских украшений

1. Покупка без плана или видения.

Прежде чем зайти в магазин, определитесь со своим праздничным стилем. Какую палитру вы предпочитаете: классическую красно-зеленую, пастельные тона, позолоченный металлик?

Это поможет вам сделать правильный выбор и не собирать случайные предметы, которые могут вам нравиться сами по себе, но вместе они будут смотреться нелепо. Даже небольшие штрихи, например, ленты в тон ёлке или однотонная металлическая отделка, помогут создать ощущение целостности.

2. Проведите инвентаризацию тех украшений, которые у вас уже есть.

Перед походом по магазинам откройте свои корзины и коробки и осмотрите всё, что в них находится. Разберитесь, какие украшения нужно заменить, что вам больше не подходит, и какие пробелы действительно нужно заполнить.

Избавившись от хлама в праздничном декоре заранее, вы потратите деньги только на то, что вам действительно пригодится и понравится, и сможете избежать импульсивных покупок.

3. Покупка слишком большого количества эффектных вещей.

Эффектные предметы (например, огромные банты) приятно покупать. Но слишком много ярких предметов могут легко конкурировать друг с другом.

Старайтесь ограничиваться одним-двумя предметами в каждом помещении или комнате. Пусть ваш крупный декор разделит центр внимания с дополнительными предметами (например, простыми украшениями или зеленью), чтобы заполнить пробелы, не создавая беспорядка.

4. Игнорирование масштаба и пропорций.

Всегда учитывайте размеры при покупке праздничного декора. Маленькие украшения могут потеряться на высокой ёлке, а тонкие гирлянды будут смотреться неряшливо на широкой лестнице или каминной полке.

Снимите мерки перед походом в магазин и возьмите с собой рулетку.

5. Не забывайте о хранении.

Огромные венки и изящные стеклянные украшения могут быстро заполнить шкаф, чердак или подвал. Хотя особенные вещи стоят того, чтобы для них найти место, важно найти баланс между праздничностью и практичностью.

Перед покупкой подумайте, где они будут храниться большую часть года и насколько удобно их хранить. Если вы не уверены, пересмотрите покупку.

6. Приоритет тенденций над долголетием

Все мы любим праздничные тренды, но некоторые вещи остаются актуальными, а другие могут выглядеть устаревшими уже к следующему Рождеству.

Относитесь к праздничному декору как к гардеробу: инвестируйте в классику, добавляя немного сезонных трендов. Аналогично, попробуйте добавить несколько актуальных акцентов в свою коллекцию праздничного декора, но приберегите деньги на вещи, которые не выходят из моды.

Вы также можете заглянуть в комиссионные магазины, где найдете множество праздничных находок — как винтажные коллекционные вещи, так и более современные.

7. Экономия на гирляндах и лентах.

Гирлянды и ленты недооценены в праздничном оформлении. Они легко заполняют пустоты и придают всему (например, ёлкам, каминным полкам, перилам, венкам) праздничный и завершенный вид. Однако зачастую именно эти предметы люди покупают в последнюю очередь, что приводит к дефициту, разнице в длине или к осознанию того, что гирлянда недостаточно длинная при украшении елки или лестницы.

Подумайте о покупке гирлянды и ленты в начале сезона или тогда, когда увидите их на распродаже.

Излишки ленты всегда можно использовать для упаковки подарков.

К слову, покупая елку и новогодний декор, мы часто задаемся вопросом: а сколько гирлянд понадобится, чтобы создать эффектное и идеально пропорциональное оформление? Нужную длину очень легко подсчитать. Детальнее читайте в материале: Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы.

Также Главред писал о том, что волшебную гирлянду можно создать из всего, что есть под рукой дома - из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Их можно повесить не только на перила лестницы, каминные полки и дверные косяки, но и использовать в качестве подхватов для штор или дорожек для стола.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

