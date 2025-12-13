Укр
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

Руслана Заклинская
13 декабря 2025, 17:08
267
Встреча Эрдогана с Путиным состоялась 12 декабря в Туркменистане.
Путин и Эрдоган на встрече в Туркменистане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Эрдогана:

  • Достижение мину не так далеко
  • Мирный план планируют обсудить с Трампом
  • Черное море не следует рассматривать как поле битвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Мир в Украине "не за горами". Об этом турецкий лидер сообщил после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, пишет Reuters.

Встреча между лидерами состоялась 12 декабря в Туркменистане. В офисе президента Турции отметили, что Эрдоган и Путин дали оценку "всесторонним мирным усилиям" по прекращению войны.

Эрдоган подтвердил готовность Турции поддерживать мирные инициативы и подчеркнул важность продолжения диалога на высшем уровне.

"После этой встречи с Путиным, мы также надеемся получить возможность обсудить мирный план с президентом США Трампом. Мир не так далек. Мы это видим", - заявил президент Турции.

Отдельно Эрдоган сообщил, что во время разговора с Путиным обратил внимание на возможные преимущества частичного режима прекращения огня. Речь идет, в частности, о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и портам.

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация только навредит России и Украине. Все нуждаются в безопасном судоходстве в Черном море. Это должно быть обеспечено", - заявил он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Ликвидация теневого флота РФ - мнение эксперта

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал в интервью Главреду, что за последнее время подтверждено три успешных удара по российским танкерам в Черном море. Все они были нацелены на двигатели и рабочие агрегаты судов, перевозивших подсанкционную нефть, и теперь эти суда больше не могут выполнять свои функции.

"Глобально в черноморских портах, в частности в Новороссийске, на днях цена Urals упала до 38 долларов - ниже маркер в 40 долларов. Очевидно, это также результат ударов по танкерам теневой флотилии. Риски участия в таких схемах становятся больше, чем возможные выгоды", - пояснил Лакийчук.

Удар РФ по порту в Одессе - что известно

Напомним, 12 декабря Одесская область подверглась очередной комбинированной ракетно-дроновой атаке РФ. Несмотря на работу ПВО, повреждены объекты гражданской и портовой инфраструктуры, пострадал один человек. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции и контейнерный перегружатель, на одном из объектов вспыхнул пожар.

Также ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными БПЛА. В результате обстрела повреждены админздание и высотки. Есть пострадавшие.

Как сообщал Главред, в 2026 году Украина сможет наносить более сложные удары по российским силам в Черном море благодаря развитию морских беспилотников. Об этом в интервью Associated Press заявил руководитель подразделения морских дронов военной разведки Group 13.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

01:38

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

01:30

Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

