Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

Даяна Швец
2 декабря 2025, 13:45
С 2022 года Турция была одним из крупнейших покупателей у России.
Анкара отказывается от российской нефти / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

  • Турция резко сократила закупки российской Urals
  • Поставки просели на 100 тысяч баррелей в сутки

Турция существенно уменьшила закупки российской сырой нефти марки Urals, что связано как с действием западных санкций, так и с переходом турецких НПЗ на другие виды сырья. Об этом информирует Reuters.

По данным агентства, объемы импорта Urals в Турцию упали примерно на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем. Общий уровень закупок в ноябре сократился до около 200 тысяч баррелей ежедневно.

После 2022 года, когда Европа фактически прекратила покупать российскую нефть, Турция стала одним из главных ее покупателей, стабильно удерживаясь среди крупнейших импортеров морских партий Urals.

Аналитики Kpler отмечают, что, уменьшая зависимость от российского сорта, Турция параллельно увеличила поставки других вариантов нефти, среди них казахстанская CPC Blend и KEBCO, а также иракская Basrah.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Несмотря на то, что CPC Blend отгружается из российского порта, ее основными производителями являются казахстанские компании, поэтому этот сорт не подпадает под ограничения, которые действуют против российского энергетического сектора.

В ноябре Турция импортировала 105 тысяч баррелей CPC Blend в сутки, а это самый высокий показатель с февраля 2024 года.

Впрочем, возможность турецких НПЗ заменять российскую нефть другими сортами все еще ограничена: на средиземноморском рынке не хватает предложения сырья, которое по параметрам максимально близко к Urals.

Скидки на российскую нефть - что известно

Отвечая на вопрос, чем обусловлены нынешние рекордные скидки на российскую нефть марки Urals, политический и экономический эксперт Тарас Загородний объясняет, что на самом деле дело в главе США Дональде Трампе и в тех санкциях, которые он ввел против Лукойла и Роснефти. Как только он пришел к власти, сразу начала проседать цена на нефть, и в России начались проблемы.

"Политика администрации Трампа предполагает, что США должны больше добывать собственную нефть и взять под контроль другие источники традиционных энергоносителей, а это те же Иран и Венесуэла. Ведь в Венесуэле не так наркотиков, как в Колумбии, но в Колумбии не так нефти, как в Венесуэле и соседней Гайане. Кроме того, Трамп ввел санкции против российской нефтянки, а именно против Лукойла и Роснефти. В то же время, США оказывают давление на Индию и Европу, чтобы они не покупали российские нефть и газ. Все это делается в рамках защиты интересов США, в результате чего, правда, российская нефть начинает исчезать с рынка", - заявил Загородний в разговоре с Главредом.

Кроме этого, когда мы активно бьем по российским НПЗ, на рынке создается избыток нефти, поэтому удары Украины также дают о себе знать.

Удары по НПЗ в РФ - что известно

Как писал Главред, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) имеют заметное влияние, поскольку активные атаки на эти объекты способствуют появлению избытка нефти на рынке.

Этой же ночью, на 2 декабря, в городе Ливны возник крупный пожар. Местные жители сообщали, что перед пожаром видели пролет неизвестных дронов и слышали взрывы. Есть предположение, что огонь охватил территорию нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного в городе.

Также в ночь на 2 декабря в разных районах Краснодарского края России раздавались взрывы, что стало результатом, вероятно, налета беспилотников. В частности, взрывы зафиксировали в Туапсе и Ильском, где расположены такие ключевые объекты, как порт и НПЗ.

Этой ночью, 27 ноября, в Самарской области России, тоже прогремела серия громких взрывов. Это повлекло временную приостановку работы аэропорта в Самаре. Предварительные данные свидетельствуют о том, что целью атаки беспилотников был Новокуйбышевский НПЗ.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

