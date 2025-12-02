Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

Вениславский заявил, что после последних международных переговоров завершение войны может наступить уже в ближайшие месяцы.

Война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го. Об этом в интервью Телеграфу сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Он отметил, что не менял свою предыдущую позицию, озвученную еще в сентябре, относительно возможного завершения войны до конца 2025 года.

"Более того, то, что произошло: ультиматум и попытки быстро достичь какого-то результата, подтверждает, что я прав. Если уж такие действия происходят, то это свидетельствует о том, что наши американские партнеры хотят приложить максимум усилий для того, чтобы остановить войну", - указал нардеп.

Вениславский также напомнил, что после встреч президентов Украины и США, а впоследствии - Украины, США и европейских партнеров, сроки завершения войны могут сократиться до считанных недель. По его словам, события все равно движутся в этом направлении, хотя точный момент окончания может прийтись как на декабрь этого года, так и на февраль или март следующего.

"Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами", - резюмирует он.

Когда закончится война - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что война в Украине затянется как минимум до марта 2026 года. За это время российские войска будут пытаться достичь максимума на поле боя, действуя с особой настойчивостью.

Ступак отмечает, что Москва продолжит военные действия, одновременно избегая новых международных санкций. Что касается контактов с США, он прогнозирует, что Путин будет оттягивать любые дипломатические решения по крайней мере до середины декабря 2025 года.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль за часы до встречи Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом обнародовал новые требования, при которых Россия якобы готова завершить войну против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Вашингтоне администрация Дональда Трампа демонстрирует повышенный оптимизм относительно перспектив достижения мирного соглашения в Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Рустем Умеров представил президенту Владимиру Зеленскому отчет по итогам работы украинской делегации в США. По словам Умерова, переговоры принесли заметный прогресс, хотя часть вопросов ещё требует доработки.

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

