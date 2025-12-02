Укр
Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

2 декабря 2025, 12:55
Президент Украины лично заслушал доклады членов украинской делегации, которые лично участвовали в переговорах с США.
Украинская делегация провела переговоры с США. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл важные детали. Стоит отметить, что были результаты, о которых члены делегации доложили президенту лично, их нельзя было озвучивать по телефону.

Результаты переговоров в США

Переговоры были проведены на основе Женевского документа, который в процессе был доработан. Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов лично описал американцам ситуацию, которая на самом деле происходит на фронте.

"При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", - отметил президент.

Украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами. В то же время россияне уже начали новые дезинформационные кампании, готовясь к встречам с американской стороной.

"Поручил продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами. Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию об истинных намерениях России и ее попытки использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина заинтересована в настоящем мире и в гарантированной безопасности. В то же время такой заинтересованности нет со стороны РФ.

Секретарь СНБО находится на постоянном контакте с США для определения графика следующих встреч.

Пойдет ли Россия на окончание войны - мнение эксперта

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Путин будет избегать прямого отказа инициативам США, одновременно сопровождая их многочисленными условиями и оговорками.

По мнению Невзлина, Москва и в дальнейшем будет манипулировать переговорным процессом, уклоняясь от решений и придумывая основания для срыва любых договоренностей. Путин, по его оценке, демонстрирует готовность продолжать войну и не рассматривает возможность прекращения боевых действий даже в сценариях, выгодных для России. Он надеется, что США осознают эту позицию и будут оказывать давление на тех, кто непосредственно ответственен за эскалацию конфликта.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план".

