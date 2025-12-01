В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

Любые переговоры о перемирии с Россией не должны позволять избежать ответственности за военные преступления, подчеркнули в ЕС.

В ЕС выдали ультиматум Трампу по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале Politico:

Первоначальная версия американского мирного плана предусматривала полную амнистию для россиян

В ЕС убеждены, что россияне не должны избежать наказания за военные преступления

Инициативы Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине не должно позволить российскому диктатору Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления российских оккупационных войск. Об этом в комментарии Politico заявил европейский комиссар по вопросам юстиции и демократии Майкл Макграт, фактически очертив новую "красную линию" для будущего мирного соглашения.

По его словам, переговорщики должны гарантировать, что поиск перемирия не приведет к избежанию Россией судебного преследования за преступления россиян во время войны.

В Politico указывают на обеспокоенность в европейских столицах относительно первоначального американского плана, который предусматривал возможную "полную амнистию" за действия во время войны и реинтеграцию России в мировую экономику.

Отмечается, что стремление команды Трампа реабилитировать российского диктатора и военного преступника Путина возникает несмотря на международное осуждение России за вероятные преступления, в частности похищение около 20 000 украинских детей и нападения на мирное население в Буче, Мариуполе и других городах.

"Я не думаю, что история будет милосердно судить любые попытки "вытирать" российские преступления в Украине. Они должны нести ответственность за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях. Если мы это сделаем, если позволим безнаказанность за эти преступления, мы посеем семена для следующего раунда агрессии и следующего вторжения. И я считаю, что это будет исторической ошибкой огромных масштабов", - сказал Макграт.

Он подчеркнул, что Европа не может игнорировать права жертв российской агрессии и преступлений, ведь миллионы людей погибли или были принудительно выселены, и имеются многочисленные доказательства этих нарушений.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Может ли Украина отказаться от мирного плана США - мнение эксперта

Как писал Главред, директор Центра исследований проблем гражданского общества и политолог Виталий Кулик отметил, что Украина имеет право отказаться от мирного плана, предложенного США, и не соглашаться с американской позицией.

В то же время, по его словам, президенту следует опираться на общественный и политический консенсус. Если власть выступает за продолжение войны, она должна иметь достаточную поддержку и соответствующий мандат.

Кулик отметил, что сначала нужно навести порядок во внутренней политике и достичь единства по ключевым вопросам войны, и только после этого Украина сможет продемонстрировать реальную субъектность на международной арене.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после ряда договоренностей между странами-членами НАТО и Россией Украина может потерять перспективу вступления в Альянс.

После завершения переговоров с американской стороной глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях встречи.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует передать в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время, как отмечает австралийский генерал в отставке и военный аналитик Мик Райан, оснований ожидать, что Россия согласится на компромисс или завершение войны, пока нет.

Об источнике: Politico Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

