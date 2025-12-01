Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

Юрий Берендий
1 декабря 2025, 14:47
401
Любые переговоры о перемирии с Россией не должны позволять избежать ответственности за военные преступления, подчеркнули в ЕС.
В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно
В ЕС выдали ультиматум Трампу по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале Politico:

  • Первоначальная версия американского мирного плана предусматривала полную амнистию для россиян
  • В ЕС убеждены, что россияне не должны избежать наказания за военные преступления

Инициативы Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине не должно позволить российскому диктатору Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления российских оккупационных войск. Об этом в комментарии Politico заявил европейский комиссар по вопросам юстиции и демократии Майкл Макграт, фактически очертив новую "красную линию" для будущего мирного соглашения.

По его словам, переговорщики должны гарантировать, что поиск перемирия не приведет к избежанию Россией судебного преследования за преступления россиян во время войны.

видео дня

В Politico указывают на обеспокоенность в европейских столицах относительно первоначального американского плана, который предусматривал возможную "полную амнистию" за действия во время войны и реинтеграцию России в мировую экономику.

Отмечается, что стремление команды Трампа реабилитировать российского диктатора и военного преступника Путина возникает несмотря на международное осуждение России за вероятные преступления, в частности похищение около 20 000 украинских детей и нападения на мирное население в Буче, Мариуполе и других городах.

"Я не думаю, что история будет милосердно судить любые попытки "вытирать" российские преступления в Украине. Они должны нести ответственность за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях. Если мы это сделаем, если позволим безнаказанность за эти преступления, мы посеем семена для следующего раунда агрессии и следующего вторжения. И я считаю, что это будет исторической ошибкой огромных масштабов", - сказал Макграт.

Он подчеркнул, что Европа не может игнорировать права жертв российской агрессии и преступлений, ведь миллионы людей погибли или были принудительно выселены, и имеются многочисленные доказательства этих нарушений.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Может ли Украина отказаться от мирного плана США - мнение эксперта

Как писал Главред, директор Центра исследований проблем гражданского общества и политолог Виталий Кулик отметил, что Украина имеет право отказаться от мирного плана, предложенного США, и не соглашаться с американской позицией.

В то же время, по его словам, президенту следует опираться на общественный и политический консенсус. Если власть выступает за продолжение войны, она должна иметь достаточную поддержку и соответствующий мандат.

Кулик отметил, что сначала нужно навести порядок во внутренней политике и достичь единства по ключевым вопросам войны, и только после этого Украина сможет продемонстрировать реальную субъектность на международной арене.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после ряда договоренностей между странами-членами НАТО и Россией Украина может потерять перспективу вступления в Альянс.

После завершения переговоров с американской стороной глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях встречи.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует передать в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время, как отмечает австралийский генерал в отставке и военный аналитик Мик Райан, оснований ожидать, что Россия согласится на компромисс или завершение войны, пока нет.

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мирное урегулирование Politico мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:47Мир
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:46Синоптик
Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

14:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

Реклама
14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

Реклама
12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:06

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, много раненых: где был "прилет"ФотоВидео

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

Реклама
09:37

Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

09:31

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

09:24

О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

08:59

В небе облако дыма: дроны атаковали Дагестан, под прицелом сверхважный объект

08:45

Отключение света в Украине — графики на 1 декабря (обновляется)

08:32

Трамп кончается, его рейтинг катится в пропастьмнение

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

07:51

Финального текста мирного соглашения пока нет: СМИ узнали новые детали переговоров

06:56

Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известноВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять