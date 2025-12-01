Укр
"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

Руслан Иваненко
1 декабря 2025, 02:11
22
Украинская делегация обсудила с американской стороной ключевые параметры будущего мирного плана.
Зеленский, переговоры
Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Screenshot / suspilne.media

Кратко:

  • Умеров доложил Зеленскому о переговорах с США
  • Обсуждали ключевые параметры диалога и результаты
  • Конструктивные встречи направлены на суверенитет Украины

Глава украинской делегации Рустем Умеров после завершения встречи с американской стороной доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ключевых моментах диалога.

"Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах", - сообщил президент в своем Telegram-канале.

видео дня

Он подчеркнул конструктивный характер разговоров и откровенность обсуждения всех вопросов.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", - добавил Зеленский.

Президент выразил благодарность США, команде Дональда Трампа и самому бывшему президенту за приложенные усилия по завершению войны в Украине.

"Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", - отметил Зеленский.

Рустем Умеров сообщил о поддержке американской стороной стремления Украины к надежному миру.

"Есть существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели - безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной", - написал секретарь СНБО.

Он добавил, что консультации будут продолжаться, а работа над общим рамочным решением продолжится.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Комментарий Трампа: "Переговоры идут хорошо"

В свою очередь президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами также прокомментировал переговоры по мирному плану, которые состоялись во Флориде 30 ноября.

"Они (переговоры - ред.) идут, и идут хорошо. Мы хотим прекратить убийства людей", - заявил Трамп.

По его словам, есть высокие шансы, что соглашение удастся заключить.

Какова главная опасность мирного плана США - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий считает, что так называемые 28 пунктов Трампа не имеют отношения к реальной мирной инициативе. По его убеждению, документ фактически повторяет требования о капитуляции, которые Россия выдвигала Украине ранее, а теперь - при участии своего самого влиятельного партнера Дональда Трампа.

Эксперт подчеркивает, что Трамп своими действиями фактически переходит на позицию Кремля, что означает выступление против интересов Украины.

По словам Дикого, в предлагаемых пунктах Россия полностью снимает с себя ответственность за агрессию, получает возвращение к статусу "нормального" государства и освобождение от всех санкций. При этом Москва сохраняет контроль над оккупированными украинскими территориями и даже претендует на дополнительные.

Мирный план США - новости по теме

Как сообщал Главред, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал "хорошим началом " встречу американо-украинской делегацийна переговорах во Флориде в воскресенье.

Кроме того, во Флориде завершился очередной раунд переговоров между украинской и американской делегациями. После встречи госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сделали короткие заявления, подчеркнув продуктивность диалога и стратегическую важность сотрудничества.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что после завершения войны с Россией Украина останется суверенной, независимой и будет иметь возможность развиваться как успешное государство. Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи с украинской делегацией во Флориде,

Читайте также:

О персоне: Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

02:11Война
РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:58Война
Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:29Украина
Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

