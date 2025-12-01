"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

Украинская делегация обсудила с американской стороной ключевые параметры будущего мирного плана.

Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Screenshot / suspilne.media

Кратко:

Умеров доложил Зеленскому о переговорах с США

Обсуждали ключевые параметры диалога и результаты

Конструктивные встречи направлены на суверенитет Украины

Глава украинской делегации Рустем Умеров после завершения встречи с американской стороной доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ключевых моментах диалога.

"Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах", - сообщил президент в своем Telegram-канале. видео дня

Он подчеркнул конструктивный характер разговоров и откровенность обсуждения всех вопросов.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", - добавил Зеленский.

Президент выразил благодарность США, команде Дональда Трампа и самому бывшему президенту за приложенные усилия по завершению войны в Украине.

"Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", - отметил Зеленский.

Рустем Умеров сообщил о поддержке американской стороной стремления Украины к надежному миру.

"Есть существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели - безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной", - написал секретарь СНБО.

Он добавил, что консультации будут продолжаться, а работа над общим рамочным решением продолжится.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Комментарий Трампа: "Переговоры идут хорошо"

В свою очередь президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами также прокомментировал переговоры по мирному плану, которые состоялись во Флориде 30 ноября.

"Они (переговоры - ред.) идут, и идут хорошо. Мы хотим прекратить убийства людей", - заявил Трамп.

По его словам, есть высокие шансы, что соглашение удастся заключить.

Какова главная опасность мирного плана США - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий считает, что так называемые 28 пунктов Трампа не имеют отношения к реальной мирной инициативе. По его убеждению, документ фактически повторяет требования о капитуляции, которые Россия выдвигала Украине ранее, а теперь - при участии своего самого влиятельного партнера Дональда Трампа.

Эксперт подчеркивает, что Трамп своими действиями фактически переходит на позицию Кремля, что означает выступление против интересов Украины.

По словам Дикого, в предлагаемых пунктах Россия полностью снимает с себя ответственность за агрессию, получает возвращение к статусу "нормального" государства и освобождение от всех санкций. При этом Москва сохраняет контроль над оккупированными украинскими территориями и даже претендует на дополнительные.

Как сообщал Главред, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал "хорошим началом " встречу американо-украинской делегацийна переговорах во Флориде в воскресенье.

Кроме того, во Флориде завершился очередной раунд переговоров между украинской и американской делегациями. После встречи госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сделали короткие заявления, подчеркнув продуктивность диалога и стратегическую важность сотрудничества.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что после завершения войны с Россией Украина останется суверенной, независимой и будет иметь возможность развиваться как успешное государство. Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи с украинской делегацией во Флориде,

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

