В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

О чем сказал Рубио:
- Украина останется суверенной и независимой
- У Украины есть значительный экономический потенциал
- США будут работать над механизмом, который не допустит новую войну против Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что после завершения войны с Россией Украина останется суверенной, независимой и будет иметь возможность развиваться как успешное государство. Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи с украинской делегацией во Флориде, которую транслировало Суспільне.
"Это не просто окончание войны, это и окончание, и создание механизма на будущее, который обеспечит, чтобы такой войны не было, и чтобы Украина могла обеспечить процветание для всего народа", - указал он.видео дня
Он подчеркнул, что Украина обладает значительным экономическим потенциалом и большими перспективами развития.
По его словам, одного завершения войны для этого недостаточно, поэтому Соединенные Штаты уже выполнили половину задачи по обеспечению украинского суверенитета и независимости и достигли весомого прогресса.
Рубио также поблагодарил украинскую делегацию за визит.
Может ли Украина отказаться от мирного плана США - мнение эксперта
Как писал Главред, Украина имеет право отказаться от предложенного США мирного плана и не соглашаться с американской позицией. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик.
В то же время, по его словам, президенту необходимо опираться на общественный и политический консенсус. Если власть настаивает на продолжении войны, она должна иметь достаточную поддержку и мандат. А когда даже принятие военного бюджета в Верховной Раде оказывается под угрозой из-за внутренних договоренностей и коррупционных действий отдельных представителей окружения, это свидетельствует о слабости позиций.
Кулик отметил, что сначала нужно навести порядок во внутренней политике и обеспечить единство по ключевым вопросам войны. Только после этого Украина сможет демонстрировать реальную субъектность на международной арене.
Мирные переговоры - что известно о мирном плане США
Напомним, как ранее сообщал Главред, представители Украины и США 30 ноября снова встретятся во Флориде, чтобы обсудить план завершения российско-украинской войны. Об этом сообщило агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией не имеет четко определенных сроков. По его словам, приоритетом является прекращение смертей, а не привязка к определенным датам.
Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила от США ключевые положения мирного плана, сформулированного после переговоров между украинской и американской сторонами в Женеве.
О персоне: Марко Рубио
Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.
