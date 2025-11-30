В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

Украина имеет значительный потенциал для экономического развития и США будут работать над тем, чтобы новая российская агрессия не повторилась, указал Рубио.

О чем сказал Рубио:

Украина останется суверенной и независимой

У Украины есть значительный экономический потенциал

США будут работать над механизмом, который не допустит новую войну против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что после завершения войны с Россией Украина останется суверенной, независимой и будет иметь возможность развиваться как успешное государство. Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи с украинской делегацией во Флориде, которую транслировало Суспільне.

"Это не просто окончание войны, это и окончание, и создание механизма на будущее, который обеспечит, чтобы такой войны не было, и чтобы Украина могла обеспечить процветание для всего народа", - указал он.

Он подчеркнул, что Украина обладает значительным экономическим потенциалом и большими перспективами развития.

По его словам, одного завершения войны для этого недостаточно, поэтому Соединенные Штаты уже выполнили половину задачи по обеспечению украинского суверенитета и независимости и достигли весомого прогресса.

Рубио также поблагодарил украинскую делегацию за визит.

Смотрите видео заявления Рубио:

Может ли Украина отказаться от мирного плана США - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина имеет право отказаться от предложенного США мирного плана и не соглашаться с американской позицией. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик.

В то же время, по его словам, президенту необходимо опираться на общественный и политический консенсус. Если власть настаивает на продолжении войны, она должна иметь достаточную поддержку и мандат. А когда даже принятие военного бюджета в Верховной Раде оказывается под угрозой из-за внутренних договоренностей и коррупционных действий отдельных представителей окружения, это свидетельствует о слабости позиций.

Кулик отметил, что сначала нужно навести порядок во внутренней политике и обеспечить единство по ключевым вопросам войны. Только после этого Украина сможет демонстрировать реальную субъектность на международной арене.

Мирные переговоры - что известно о мирном плане США

Напомним, как ранее сообщал Главред, представители Украины и США 30 ноября снова встретятся во Флориде, чтобы обсудить план завершения российско-украинской войны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией не имеет четко определенных сроков. По его словам, приоритетом является прекращение смертей, а не привязка к определенным датам.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила от США ключевые положения мирного плана, сформулированного после переговоров между украинской и американской сторонами в Женеве.

Другие новости:

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

