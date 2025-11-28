РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

"Нюансы" международного признания решений по "украинскому урегулированию" будут обсуждаться на переговорах.

Песков заявил о получении от США мирного плана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Кратко:

США передали России "основные параметры" мирного плана

Переговоры по деталям состоятся на следующей неделе в Москве

Кремль отказывается раскрывать детали публично

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.

"Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор", - цитирует Пескова российское пропагандистское агентство Интерфакс.

В Кремле пообещали "своевременно сообщить о визите Стива Уиткоффа".

По словам Пескова, "нюансы" по "международному признанию решений по украинскому урегулированию" будут определены во время переговоров.

"Кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной, определят на переговорах. Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном мегафонном формате, считаем это неправильным", – добавил спикер Кремля.

Песков не стал конкретизировать слова Путина о том, должны ли ВСУ покинуть только Донбасс или также Запорожскую и Херсонскую области, чтобы Россия якобы прекратила свои боевые действия.

"Все детали мы сейчас не будем называть. Президент (РФ – ред.) к этому вчера призвал. Все это будет обсуждаться", – отметил он.

Как писал Главред, 27 ноября глава РФ Владимир Путин согласился работать над американским планом окончания войны и назвал условие завершения боевых действий против Украины.

По его словам, боевые действия могут быть остановлены только при условии, что украинские силы оставят контролируемые ими районы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

Также Трамп главную уступку со стороны РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет уступать свои территории ради мира. По его словам, сейчас Украина готова обсуждать только определение линии разграничения территорий.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему Путину не выгодно завершение войны: мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьёзным испытанием, чем её продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики.

По его словам, если война закончится, то в повестку вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступы к информации, качества медицины и образования.

"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до", - сказал Орешкин в интервью Главреду.

