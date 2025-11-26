Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

Президент США сделал заявление об уступках РФ в мирном процессе.

Трамп заявил, что главная уступка России — просто перестать воевать / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры по завершению войны России и Украины и назвал главную уступку со стороны страны-агрессора РФ.

По его словам, главной уступкой, на которую пойдет страна-оккупант, будет то, что она просто прекратит воевать.

"Их [россиян] главная уступка заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель", - сказал Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force 1.

На вопрос о том, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования, Трамп сказал, что Украина сейчас ведет переговоры, чтобы закончить войну.

"Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это", – сказал Трамп.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

По словам Трампа, на следующей неделе его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Ранее издание Financial Times писало со ссылкой на источники, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Необходимо урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", из-за которых нужно продолжать переговоры.

Тем временем на встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации на фронте. По его словам, ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск.

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что мирный план Трампа не приведет к результату.

По его словам, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

"Первое было посвящено так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то что-то обещал, в том числе сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну, и прочие фантазии Кремля. Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не отойдут - царь не может давать слабину", - напомнил эксперт.

"Наша главная задача, как была, так и остается неизменной - масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут", - добавил Загородний.

