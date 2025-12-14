'Бросают в бой все, что есть': оккупанты стремятся окружить важный город

Крутков отмечает, что говорить о повторении сценария Покровска еще рано, но исключать такую вероятность тоже нельзя.

Армия РФ стремится окружить Константиновку / Коллаж: Главред, фото: Новинарня, t.me/Khyzhak_brigade

Коротко:

Войска РФ стремятся прорвать украинскую оборону в районе Константиновки

Целью врага является окружение города и возможное движение в сторону Дружковки

Ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

Враг хочет прорвать оборону и выйти на западный фланг Дружковки. Об этом в интервью "Новинарне" рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков.

"За четыре месяца, что мы находимся на направлении, противник пытался неоднократно прорвать оборону бригады и выйти на западный фланг Дружковки. Для этого в сентябре они перебросили сюда группировку морской пехоты. Однако успех россияне имели лишь ограниченный. Их наступление нам удалось остановить", - сказал Крутков.

Командир добавил, что после неудачи россияне усилили направление мотострелковыми подразделениями. В основном РФ использует тактику механизированных штурмов с привлечением бронетехники и танков, комбинируя либо с мотоциклами, либо с движением пехоты малыми штурмовыми группами по два-три человека.

Крутков не исключает, что целью врага может быть окружение Константиновки и дальнейшее движение в сторону Дружковки. В то же время он отмечает, что говорить о повторении сценария Покровска еще рано, но исключать такую вероятность тоже нельзя.

Сколько еще может воевать Россия - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак сказал, что Россия проигрывает войну экономически, а не в военном смысле.

По его словам, сейчас российский ВПК не способен обеспечить даже приоритетное для РФ направление на фронте.

"С экономической точки зрения, войну нынешней интенсивности Россия выдержит еще не более двух-трех кварталов. Именно по этой причине - стремительного следования российской экономики к краху, а России к развалу - и происходят эти игры с переговорами", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны освободили Кондрашовку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, что позволило значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении и перекрыть пути снабжения российских войск.

Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорил, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорвать оборону и зайти в городскую застройку Покровско-Мирноградской агломерации.

Напомним, аналитики DeepState заявляли, что на Харьковщине в Купянске Силы обороны Украины проводят зачистку от оккупационных войск страны-агрессора России. Вражеские анклавы еще есть в центральной части города, но окраину на северо-западе города уже зачистили.

Константиновка Инфографика / Инфографика: Главред

О персоне: Шамиль Крутков Шамиль Крутков - украинский военный, родился в 1997 году во Львове, окончил Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. В ноябре 2024-го стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", заменив Павла Палису, который перешел работать в Офис президента. На момент назначения ему было всего 27 лет, что сделало его самым молодым комбригом в Вооруженных силах Украины.

