Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Силы обороны освободили Кондрашевку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, что позволило значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении и перекрыть пути снабжения российских войск

Командование корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщает,что подразделения НГУ "Хартия" освободили Кондрашевку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, отрезав врага от важных путей снабжения и укрепив контроль над территорией. Эти действия стали важным этапом стабилизации ситуации на Купянском направлении.

Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия", сформированная по решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после обострения ситуации в регионе в сентябре этого года.

"Наши подразделения прорвались к реке Оскол и перекрыли маршруты снабжения врага в Купянск", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили, что с 22 сентября по 12 декабря украинские силы:

уничтожили 1027 российских военных,

291 ранили,

13 взяли в плен.

В то же время вражеские попытки прорвать оборону города были отбиты, а Купянск в настоящее время находится под огневым контролем Сил обороны.

"Купянск находится под огневым контролем Сил обороны, а все попытки врага прорвать оборону терпят неудачу", — сообщили в НГУ.

Бои к югу от города продолжаются, однако ситуация на Купянском направлении остается стабильной, с постепенным продвижением украинских войск.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что согласно информации военных, город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления россиян.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Он добавил, что российские войска продолжают осуществлять отдельные наступательные действия, однако ни одно из них не имело успеха.

Напомним, накануне военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что отход Сил обороны на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени.

Что известно о НГУ "Хартия"? 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившее в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевало под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретино, Серебрянского лесничества, и на севере Харьковщины, пишет Википедия.

