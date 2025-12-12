Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

Графики отключения света на 13 декабря / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Кратко:

В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов

13 декабря свет будут выключать во всех регионах

В субботу, 13 декабря, во всех регионах Украины будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго.

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток во всех регионах Украины.

Сообщается, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Вато отметить, что Укрэнерго не уточнили объемы отключений для бытовых и промышленных потребителей.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Свет будут выключать по-новому - что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не будут касаться больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти заведения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, по всей Украине продолжают действовать графики отключений электроэнергии. Однако, в некоторых областях продолжительность отключений разная. Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заметил, что энергосистема в Украине хоть и единая, но пропускная способность разная. В Ривном есть атомная станция, а под Киевом соответствующую подстанцию перебили. Именно поэтому энергетики не могут взять там дополнительную мощность.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы, и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Напомним, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Очереди отключения света, графики отключения / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

