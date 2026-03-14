Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

Подросшая собака удивила своих хозяев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Жительница США Мэдисон Остин хотела завести небольшую собаку, которая легко чувствовала бы себя в квартире.

Во время пандемии она долго изучала породы маленьких собак и в интернете наткнулась на объявление о продаже щенка, которого продавец представил как чихуахуа весом около двух килограммов, пишет Express.

Когда щенка привезли домой, хозяйку немного насторожили его непропорционально крупные лапы, однако тогда она не придала этому большого значения. Но уже через несколько недель стало очевидно, что питомец растёт слишком быстро для миниатюрной породы.

С каждым днём щенок заметно прибавлял в весе, а вскоре рост стал стремительным — он начал набирать по несколько фунтов в неделю. Во время очередного визита к ветеринару хозяевам сообщили неожиданную новость: их любимец вовсе не чихуахуа.

Со временем выяснилось, что собака принадлежит к породе Лабрадор-ретривер. Сейчас пёс по кличке Генри весит около 43 килограммов.

Хотя изначально семья рассчитывала на маленькую собаку и даже покупала специальные аксессуары для компактного питомца, они не жалеют о случившемся. По словам хозяйки, Генри оказался добрым и ласковым псом и стал настоящим членом семьи.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

