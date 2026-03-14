Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

Алексей Тесля
14 марта 2026, 17:31
Когда щенка привезли домой, хозяйку немного насторожили его непропорционально крупные лапы.
Подросшая собака удивила своих хозяев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Жительница США Мэдисон Остин хотела завести небольшую собаку, которая легко чувствовала бы себя в квартире.

Во время пандемии она долго изучала породы маленьких собак и в интернете наткнулась на объявление о продаже щенка, которого продавец представил как чихуахуа весом около двух килограммов, пишет Express.

Когда щенка привезли домой, хозяйку немного насторожили его непропорционально крупные лапы, однако тогда она не придала этому большого значения. Но уже через несколько недель стало очевидно, что питомец растёт слишком быстро для миниатюрной породы.

С каждым днём щенок заметно прибавлял в весе, а вскоре рост стал стремительным — он начал набирать по несколько фунтов в неделю. Во время очередного визита к ветеринару хозяевам сообщили неожиданную новость: их любимец вовсе не чихуахуа.

Со временем выяснилось, что собака принадлежит к породе Лабрадор-ретривер. Сейчас пёс по кличке Генри весит около 43 килограммов.

Хотя изначально семья рассчитывала на маленькую собаку и даже покупала специальные аксессуары для компактного питомца, они не жалеют о случившемся. По словам хозяйки, Генри оказался добрым и ласковым псом и стал настоящим членом семьи.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробности

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все понялиВидео

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волкамиВидео

Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУРФото

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

