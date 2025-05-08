Не просто нежность: почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев

Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

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Почему собаки облизывают своих хозяев / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему собаки облизывают своих владельцев

Как облизывание, виляние хвостом и другие жесты могут показывать настроение животного

Взаимодействие между человеком и собакой всегда было особенным, и каждый владелец знает, что даже малейшие жесты со стороны четвероногого друга могут многое рассказать о его настроении и эмоциональном состоянии. Одним из таких жестов является облизывание - кажется, что это просто милая, а иногда даже немного раздражающая привычка, но на самом деле она имеет глубокий смысл.

Главред узнал, что на самом деле означает, если ваша собака пытается облизывать ваше лицо, руки или ноги.

Ветеринары утверждают, что эти проявления внимания от вашего любимца важны для формирования эмоциональной связи. От облизывания до волнения при вилянии хвостом - каждый знак от вашей собаки имеет свое значение, которое помогает лучше понять ее потребности и чувства.

"Люди часто спрашивают, почему собаки облизывают нас или прижимаются носами. Частично это объясняется тем, что собаки действительно чувствуют себя частью семьи, как часть племени, и они стремятся привлечь ваше внимание, облизывая вас", - объяснил ветеринар Джулиан Нортон изданию Daily Express.

По его словам, такое поведение вовсе не случайно - это способ, которым ваша собака пытается установить с вами эмоциональную связь.

"Это довольно мило. Мне кажется, что это похоже на то, как собаки приходят и лижут нас по лицу или рукам. Они просто очень хотят быть частью семьи и получить немного внимания", - добавил Нортон.

Ветеринар подчеркивает, что облизывание является важным способом для собаки установить связь с владельцем, и часто является проявлением эмоционального взаимодействия. Облизывание может быть как нежным, так и восторженным - это способ собаки сказать "Мне не безразлично". Независимо от того, это облизывание руки или лица, собака пытается выразить свои чувства и укрепить взаимосвязь с вами.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

В YouTube-видео на канале AnimalWised также утверждают, что облизывание может означать, что собака боится вас. Облизывая руки, собаки демонстрируют, что они подчиняются владельцам.

Смотрите видео, в котором названы 5 причин, почему собаки облизывают владельцев:

Однако облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки общаются со своими хозяевами. Например, виляющий хвост - еще один показатель эмоционального состояния вашего любимца. Многие считают, что виляющий хвост означает счастье, но реальность несколько сложнее. Высота, скорость и жесткость движений хвоста могут свидетельствовать о разных эмоциях, от радости до нервозности. Например, высокий и свободный взмах хвоста обычно сигнализирует о возбуждении, а низкий и медленный - о тревоге или осторожности.

Еще интереснее, что собаки могут "улыбаться" - особенно когда они чувствуют себя игривыми или довольными. Хотя это не совсем то же самое, что человеческая улыбка, некоторые собаки могут оттягивать свои губы так, что это напоминает улыбку. Когда это выражение лица сочетается с расслабленным языком тела и виляющим хвостом, это явный знак того, что ваша собака счастлива.

Эти едва заметные сигналы, от облизывания до виляния хвостом и улыбок, помогают укрепить связь между вами и вашим любимцем. Понимание таких нюансов может привести к более глубокой эмоциональной связи и сделать собаку более счастливой.

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