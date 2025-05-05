Умеют ли коты улыбаться: ветеринар удивила ответом

Коты не могут улыбаться, как люди, но умеют по-другому выражать свои эмоции.

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Как домашние любимцы выражают эмоции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Умеют ли коты улыбаться

Как понять, что кот счастлив

Как сделать кота счастливым

Коты, которых часто считают загадочными существами из другого мира, на самом деле обладают разнообразным спектром эмоций и не стесняются их выражать. Однако остается все же один открытый вопрос: могут ли они улыбаться? Главред решил детальнее разобраться и найти ответ.

Ветеринар онлайн-ресурса PetMD рассказала, что коты все же не способны улыбаться, так же как люди.

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Порой кажется, будто животные улыбаются, когда открывают пасть, однако это не обязательно означает проявление эмоций. Коты могут держать рот открытым, почувствовав интересный запах, - это реакция, которая называется реакцией Флемена.

Как понять, что кот счастлив?

В целом выделяют несколько типичных признаков довольного кота:

Медленное прищуривание глаз.

Трение головой и туловищем о хозяина или мебель.

Движения лапами, которые напоминают процесс замешивания теста.

Мурлыканье.

Мяуканье в явном обращении к хозяину.

Как сделать кота счастливым?

1. Позаботьтесь о самом необходимом.

Чтобы кот хорошо чувствовал себя дома, ему нужно обеспечить базовые вещи.

Например, дать легкий доступ к туалету. Если у вас несколько котов, каждый должен иметь свой лоток в разных местах - это поможет избежать стресса и даст каждому свое пространство.

2. Проводите с домашними любимцами время.

Вы можете поиграть с котом различными игрушками, почесать животное за ухом или же просто побыть рядом с ним.

3. Установите распорядок дня.

Коты счастливы, когда у них есть постоянный распорядок дня, который помогает им чувствовать себя в безопасности. Кормите кота ежедневно в определенное время и запланируйте регулярные "игровые сессии".

4. Обращайте внимание на язык тела.

Обычно эмоциональное состояние животных можно определить благодаря языку тела. Если кот обеспокоен или раздражен, дайте ему пространство - возможно, он хочет побыть в одиночестве.

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