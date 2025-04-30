Почему кот не хочет есть без своего хозяина: очень милое объяснение ветеринара

Специалист объяснил интересную особенность в поведении пушистых любимцев.

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Коты боятся оставаться одни во время еды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему ваш кот не ест без вас

Как стресс влияет на аппетит кота

Некоторые домашние коты предпочитают есть, когда рядом с ними находится их любимый хозяин. Ветеринар Катрина Уоррен поделилась своим видением того, почему котам комфортнее есть вместе с людьми, которых они ценят, сообщает Главред со ссылкой на Express.

Она отметила, что такое поведение называют "едой с любовью".

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"Знали ли вы, что есть коты, которые любят, когда их хозяева рядом, когда они едят, и они съедают гораздо больше, когда они уже рядом с ними? У этого есть название, это называется "еда любви", и это может быть вызвано такими вещами, как стресс, например, переезд или появление нового ребенка", - рассказала эксперт.

По словам Уоррен, такая особенность поведения чаще всего встречается у животных, которые имеют повышенную тревожность и стремятся к постоянному присутствию своего владельца. Также это может быть характерным для тех котов, которых очень рано отлучили от матери.

"Еда с любовью может быть проблемой, если ваш кот не ест, когда вас нет рядом, а также если он внезапно меняет свое поведение и становится неожиданно цепким. Очень важно обратиться к ветеринару, чтобы исключить любые основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной этого", - посоветовала Уоррен.

​ Сколько раз кормить кота / Инфографика: Главред

В случаях, когда причина такого поведения - стресс, ветеринар советует уменьшить его влияние на кота.

"Очевидно, постарайтесь уменьшить стресс. Я всегда рекомендую создать для них безопасное место, идеальным вариантом будет красивая, тихая комната с деревом для лазания, когтеточкой и лотком, куда они смогут пойти в любое время суток, чтобы просто отдохнуть и расслабиться".

На ресурсе Cats.com также отмечается, что некоторым котам нравится, когда хозяева находятся рядом во время приема пищи.

"Считается, что эта привычка является инстинктом, который остался с тех времен, когда дикие предки наших домашних кошек охотились в одиночку, а затем ели группами, чтобы быть менее уязвимыми для хищников, когда их голова была опущена и они жевали. Это также можно наблюдать у котят, которых люди кормят с рук, и у тревожных котов, которые просто хотят, чтобы их успокоили", - говорится на их сайте.

Эксперты подчеркивают, что некоторые животные чувствуют себя спокойнее, когда хозяева остаются с ними во время еды - это дает им ощущение безопасности.

"Коты часто имеют прочную связь с людьми, которые за ними ухаживают, и любят делиться с ними ключевым опытом, например, во время еды", - добавили в заявлении.

Также объяснялось, что означает мяуканье кота, его виды и значение.

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