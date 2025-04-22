Лишь 17% проходят тест на IQ: 3 вопроса, которые ломают мозг выпускникам Гарварда

Задания кажутся легкими только на первый взгляд.

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Интересный тест с тремя подступами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Большинство людей - более 80% - не справляются с ультракоротким, но сложным тестом на логику, который состоит всего из трех вопросов. Речь идет о Когнитивном рефлексивном тесте (CRT), который приобрел популярность благодаря научной работе профессора Массачусетского технологического института Шейна Фредерика еще в 2005 году, пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.

Как сообщает CheshireLive, результаты оказались впечатляющими: лишь 17% из 3000 участников теста смогли дать правильные ответы на все вопросы. Среди респондентов были даже студенты престижных вузов, например Гарвард и Йель, но и они часто ошибались.

Фредерик объяснил, что на самом деле, чтобы найти верный ответ, нужно преодолеть первое интуитивное, но ложное впечатление.

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Вопрос:

Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Если пяти машинам нужно пять минут, чтобы изготовить пять деталей, сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 деталей? В озере есть участок кувшинок. Каждый день размер этого участка удваивается. Если нужно 48 дней, чтобы кувшинки покрыли все озеро, сколько дней понадобится, чтобы они покрыли половину озера?

Вот три самых распространенных ответа, которые на самом деле являются неправильными:

10 центов

100 минут

24 дня

"Любой, кто задумается над этим хотя бы на мгновение, поймет, что разница между 1 долларом и 10 центами составляет всего 90 центов, а не 1 доллар, как указано в условии задачи. В этом случае выявление этой ошибки равнозначно решению задачи, поскольку почти каждый, кто не отвечает "10 центов", на самом деле дает правильный ответ", - отметил профессор Фредерик.

Вот три правильных ответа:

5 центов

5 минут

47-й день

Также предлагаем тест, который расскажет больше, чем психолог.

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