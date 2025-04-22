Что первым увидели на картинке: тест, который расскажет больше психолога

Оптические иллюзии, далеко не как каждый придирчивый психологический тест, могут раскрыть неожиданные стороны вашей личности - те, которые вы могли не осознавать, пишет Главред со ссылкой на Mirror.co.uk.
Один из простых способов лучше узнать себя - визуальные тесты. Посмотрите на изображение и обратите внимание, что вы увидели первым: заснеженное дерево или льва?
По словам популярного блогера Мии Йилин, каждый вариант имеет свое толкование:
- Если вы сначала заметили дерево - это может означать, что вы кажетесь сдержанными во время знакомства, но на самом деле вы очень энергичны и доброжелательны, когда чувствуете себя в безопасности. В отношениях вы не любите проявлять инициативу, но если кто-то действительно важен для вас - вы отдаетесь на полную.
- Если же вам первой бросилась в глаза фигура льва - это указывает на открытую, социальную натуру. Вы не конфликтный человек, который ценит мир и гармонию, но при этом - чрезвычайно надежный, сильный и ориентированный на большие цели. Люди тянутся к вам за ваше спокойствие и внутреннюю уверенность.
Человеческий мозг сложен и многогранен, и хотя мы все имеем сходную базовую структуру мышления, реакции на ситуации, эмоции и тип характера - уникальны. На это влияют наш опыт, воспитание и даже то, как мы воспринимаем мир вокруг.
Такой визуальный тест не заменит глубокого психологического анализа, но может стать интересным способом посмотреть на себя с нового ракурса.
Также предлагаем интересную головоломку - надо найти 3 отличия за 11 секунд, но справится далеко не каждый.
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Что такое оптическая иллюзия
Оптическая (зрительная) иллюзия - это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия.
Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.
В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера.
Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали.
Некоторые оптические иллюзии изучали в рамках гештальтпсихологии.
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