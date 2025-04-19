Только 'мегамозг' найдет рыбку за 5 секунд: головоломка, что заставит попотеть

Простая головоломка, что поставит даже самое лучшее зрение на путь сложных испытаний.

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Визуальный тест на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagranjosh

Проверьте свою внимательность и зрительное восприятие с помощью яркой визуальной головоломки, которую опубликовал портал Jagranjosh, пишет Главред.

На иллюстрации изображено дерево, где коты и котята прячутся от собак. Один из пушистиков держит в зубах сосиски, другой весело дразнит пса перышком. Кроме котов, на картинке можно увидеть также других животных и насекомых.

Головоломка на внимательность / фото: Jagranjosh

Ваша задача - найти рыбку, которая где-то хорошо замаскирована. Если у вас хороший глаз, вам хватит всего 5 секунд, чтобы ее обнаружить.

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Впрочем, если с первой попытки не удалось - не расстраивайтесь. Можно потратить немного больше времени или же просмотреть подсказку ниже.

Разгадка: рыбка находится в пасти рыжего кота, который сидит на самом верху дерева.

Головоломка на внимательность - ответ / фото: Jagranjosh

Также ранее предлагался тест, что ваше рукопожатие расскажет о характере.

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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