Только 'мегамозг' найдет рыбку за 5 секунд: головоломка, что заставит попотеть

Проверьте свою внимательность и зрительное восприятие с помощью яркой визуальной головоломки, которую опубликовал портал Jagranjosh, пишет Главред.
На иллюстрации изображено дерево, где коты и котята прячутся от собак. Один из пушистиков держит в зубах сосиски, другой весело дразнит пса перышком. Кроме котов, на картинке можно увидеть также других животных и насекомых.
Ваша задача - найти рыбку, которая где-то хорошо замаскирована. Если у вас хороший глаз, вам хватит всего 5 секунд, чтобы ее обнаружить.
Впрочем, если с первой попытки не удалось - не расстраивайтесь. Можно потратить немного больше времени или же просмотреть подсказку ниже.
Разгадка: рыбка находится в пасти рыжего кота, который сидит на самом верху дерева.
Также ранее предлагался тест, что ваше рукопожатие расскажет о характере.
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Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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