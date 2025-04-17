Крепко, вяло или обеими руками: что ваше рукопожатие расскажет о характере

Даже такое обыденное действие, как рукопожатие, может раскрыть немало о человеке.

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Как рукопожатие выдает ваш характер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Сила, скорость и способ рукопожатия могут раскрыть особенности характера человека

Предлагается простой тест, где выбор одного из типов рукопожатий поможет узнать больше о себе

Сила рукопожатия, скорость и способ выполнения могут указать на особенности характера, внутренние установки и даже отношение к собеседнику, пишет Главред со ссылкой на издание УНИАН.

Предлагаем простой тест: из четырех типов рукопожатий выберите тот, который больше всего похож на ваш - и узнайте, что он говорит о вас:

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Сильное, уверенное рукопожатие. Если вы сжимаете руку крепко и уверенно, это свидетельствует о внутренней силе, решительности и желании быть лидером. Вы не боитесь брать на себя ответственность, держите слово и быстро завоевываете доверие. В общении - открыты, амбициозны и общительны. Вы тот, кто не растеряется ни в разговоре, ни в деле.

Если вы сжимаете руку крепко и уверенно, это свидетельствует о внутренней силе, решительности и желании быть лидером. Вы не боитесь брать на себя ответственность, держите слово и быстро завоевываете доверие. В общении - открыты, амбициозны и общительны. Вы тот, кто не растеряется ни в разговоре, ни в деле. Мягкое и вялое рукопожатие.Люди с таким стилем пожатия, как правило, более замкнутые. Они не любят лишнего шума, держат эмоции при себе и ценят приватность. Комфортнее всего чувствуют себя в тесном кругу близких людей. В работе - очень добросовестные, хотя могут терять уверенность в себе в сложных ситуациях. Открываются только тем, кто действительно заслуживает доверия.

Поспешное рукопожатие. Если вы пожимаете руку быстро и тут же забираете руку обратно - вам, скорее всего, свойственна нетерпеливость и энергичность. Вы быстро устаете от рутинного общения, но заряжаетесь от новых идей. Вас трудно заставить что-то делать "по правилам", зато в собственном ритме - вы эффективны, как никто.

Если вы пожимаете руку быстро и тут же забираете руку обратно - вам, скорее всего, свойственна нетерпеливость и энергичность. Вы быстро устаете от рутинного общения, но заряжаетесь от новых идей. Вас трудно заставить что-то делать "по правилам", зато в собственном ритме - вы эффективны, как никто. Пожатиеобеими руками. Такое рукопожатие свидетельствует об искренности, глубокой чувствительности и эмпатии. Вы тонко чувствуете эмоции других, но при этом не позволяете себя использовать. Умеете сопереживать, поддерживать и быть опорой для близких. Порядочность и честность для вас - не просто слова, а стиль жизни.

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