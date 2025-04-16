Пара нашла собаку с запиской: то, что там было написано, трогает до слез

Коротко:
- Пара из Аризоны, Закари и Саманта, случайно наткнулись на собаку и поделились ее историей
- К собаке была прикреплена записка от бывшей владелицы, которая не могла больше о ней заботиться
Собака по имени Белла, которую 9 марта заметили возле парковки возле бассейна, чудом нашла новый дом - благодаря неравнодушию молодой пары из Аризоны. Закари и его девушка Саманта случайно наткнулись на животное и поделились этой историей на Reddit, рассказывает Главред.
Их пост с фото Беллы быстро набрал более 6000 лайков и растрогал тысячи людей.
"Нашли собаку с трогательной запиской. Не знаем, что делать", - так звучала их первая реакция.
Закари рассказал, что Белла была напугана и суетилась неподалеку от автостоянки. Ее, вероятно, оставили там намеренно. Саманта расплакалась, увидев состояние животного, и пара решила немедленно действовать, чтобы найти для собаки безопасное место.
При более внимательном осмотре Беллы они обнаружили пакетик с письмом. В нем бывшая владелица - пожилая женщина - объяснила, что не может больше заботиться о любимице из-за возраста и состояния здоровья. Она также описала повадки Беллы и ее характер.
"Предыдущая хозяйка воспитывала меня более 16 лет. Я лаю, когда слышу шум у двери. Иногда даже на тех, кого знаю", - говорится в записке.
С помощью мобильного приложения Nextdoor пара смогла найти для собаки новый дом. Ее приняли пожилые люди, которые уже имели опыт ухода за животными и подарили Белле тепло и заботу.
"Мы нашли для нее новых владельцев", - отметил Закари.
Кстати, ранее объяснялось, как приготовить шампунь для собаки дома.
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