Как понять, что вы не нравитесь человеку: 7 сигналов тела, которые стоит знать

Вкратце:
- Что жесты говорят об истинном отношении о вас
- Как распознать враждебность в разговоре даже без слов
Мы не всегда осознаем, как наше тело "говорит" вместо нас. Психолог Валери Виллар в своем видео в TikTok объяснила, как внимательно наблюдая за собеседником, можно понять, что вы ему не нравитесь, пишет Главред.
Для тех, кто разбирается в языке тела, наши жесты и мимика - настоящая энциклопедия эмоций и намерений. Это позволяет увидеть то, что скрыто за словами, и заранее оценить, стоит ли доверять человеку.
Вот несколько тревожных сигналов, которые выдают неприязнь собеседника:
- при вашем появлении лицо собеседника опускается;
- во время разговора человек сжимает губы;
- морщит одну сторону носа;
- поворачивается к вам не полностью, смотря как бы со стороны;
- закрывает глаза и третирует переносицу, когда вы что-то предлагаете;
- рядом с вами постукивает ногой - раздражительно или агрессивно;
- сильно сжимает подбородок, что свидетельствует о внутреннем напряжении или агрессии.
@villarvalerie Body language signs someone doesn't like you #thegirlwhoanalyzes#psychology#bodylanguage#howto#psychologyfact♬ i like the way you kiss me - Artemas
Можно подумать, что это случайные действия, которые ничего не значат. Но именно неосознанность таких жестов часто является признаком действительно настоящего отношения к вам.
Конечно, это не повод сразу разрывать контакт или начинать ссориться, но быть бдительным точно стоит. Теперь, обладая такой информацией, вы сможете лучше понимать ситуацию - а значит, и эффективнее действовать в собственных интересах.
Также священник дал четкий ответ, можно ли носить красную нить на руке.
Больше интересных новостей:
- Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома
- Совсем не из-за восхода солнца: почему на самом деле кричат петухи утром
- Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами
TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред