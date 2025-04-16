Как понять, что вы не нравитесь человеку: 7 сигналов тела, которые стоит знать

Часто именно мелкие, незаметные движения могут многое рассказать об отношении к нам других людей.

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Как наше тело выдает скрытые эмоции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Что жесты говорят об истинном отношении о вас

Как распознать враждебность в разговоре даже без слов

Мы не всегда осознаем, как наше тело "говорит" вместо нас. Психолог Валери Виллар в своем видео в TikTok объяснила, как внимательно наблюдая за собеседником, можно понять, что вы ему не нравитесь, пишет Главред.

Для тех, кто разбирается в языке тела, наши жесты и мимика - настоящая энциклопедия эмоций и намерений. Это позволяет увидеть то, что скрыто за словами, и заранее оценить, стоит ли доверять человеку.

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Вот несколько тревожных сигналов, которые выдают неприязнь собеседника:

при вашем появлении лицо собеседника опускается;

во время разговора человек сжимает губы;

морщит одну сторону носа;

поворачивается к вам не полностью, смотря как бы со стороны;

закрывает глаза и третирует переносицу, когда вы что-то предлагаете;

рядом с вами постукивает ногой - раздражительно или агрессивно;

сильно сжимает подбородок, что свидетельствует о внутреннем напряжении или агрессии.

Можно подумать, что это случайные действия, которые ничего не значат. Но именно неосознанность таких жестов часто является признаком действительно настоящего отношения к вам.

Конечно, это не повод сразу разрывать контакт или начинать ссориться, но быть бдительным точно стоит. Теперь, обладая такой информацией, вы сможете лучше понимать ситуацию - а значит, и эффективнее действовать в собственных интересах.

Также священник дал четкий ответ, можно ли носить красную нить на руке.

Больше интересных новостей:

TikTok TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

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