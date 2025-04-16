Можно ли носить красную нить на руке: священник дал четкий ответ

Священник объяснил, красная нить - это символ удачи или духовное отступничество?

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Почему церковь против красного оберега/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, TikTok священника Алексея Филюка

О чем сказал священнослужитель:

Почему церковь против красного оберега

Что греховного скрывается за красной нитью

Последние годы все больше людей начали носить на запястье красную нить из-за убеждения, что она способна оберегать от сглаза, неудач и даже притягивать счастье. Но не все разделяют это мнение - в частности, представители церкви считают иначе. О своем видении ситуации рассказал священник Алексей Филюк в TikTok.

"Красная нить - это греховная нить. Когда-то служили Ваалу (семитский бог плодородия - Ред) и посвящали детей, то привязывали к ним красную нить на ножку или на ручку. Это нехорошо. Мы народ Божий. Надо отрекаться от этого всего", - отмечает священник. видео дня

Священнослужители крайне критически относятся к этой практике. Хотя в народе такая традиция приобретает популярность, в церковной среде ее называют духовно вредной. Согласно христианскому учению, такой оберег имеет языческие корни и недопустим для верующих.

Филюк считает, что любые магические или обрядовые действия, включая ношение нити, не имеют отношения к Богу. Поэтому для настоящего христианина такой аксессуар не должен иметь никакого значения.

Также ранее священник ответил, можно ли работать в Страстную неделю.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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