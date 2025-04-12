Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

Сейчас на полках магазинов можно найти разные виды куличей.

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Какой кулич можно святить / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Откуда пошла традиция выпекать куличи

Какие куличи можно класть в корзину

Пасха - это один из важнейших христианских праздников, и освящение пасхальных продуктов является частью этой праздничной традиции.

Однако, многих людей интересует вопрос, можно ли святить купленный кулич или такой, который имеет необычный вид. Главред решил разобраться в этом.

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Почему на Пасху пекут куличи

Есть несколько версий, которые объясняют, почему на Пасху нужно печь куличи. Одна из них связана с древними языческими обрядами чествования весеннего равноденствия, которое совпадало с праздником Пасхи. Выпекание кулича символизировало возвращение к жизни после зимнего покоя и наступление весны.

Другая версия связана с христианскими традициями. Считается, что первые куличи пекли на Святой Вечере Иисуса Христа вместе с его апостолами, когда они праздновали Еврейский праздник Пасхи. После этого традицию выпекания кулича перенесли на христианский праздник Пасхи.

Какие куличи можно класть в корзину и освящать

Священник Свято-Покровского собора ПЦУ Петр Мартынюк в комментарии "Суспільному" заявил, что церковь не регламентирует, каким именно должен быть внешний вид кулича. А это значит, что на освящение можно приносить праздничный хлеб любой формы.

"Традиции, которые мы имеем относительно Пасхи - это больше народные традиции, чем церковные. Церковь не диктует, какой должна быть форма кулича. В каждом регионе есть свои обычаи, и церковь их поддерживает", - сказал он.

Священник также добавил, что освящению подлежат и куличи, испеченные самостоятельно дома, и приобретенные в магазине. Форма или начинка хлеба при этом особой роли не играют, важнее, чтобы люди помнили о сути праздника Пасхи.

Пасхальный стол / Инфографика: Главред

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Как часто дата Пасхи совпадает у православных и католиков? По Григорианскому календарю в 45% случаев Пасху празднуют на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% - даты совпадают, в 20% - разница составляет более чем лунный цикл.

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