Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

Вы узнаете:
- Откуда пошла традиция выпекать куличи
- Какие куличи можно класть в корзину
Пасха - это один из важнейших христианских праздников, и освящение пасхальных продуктов является частью этой праздничной традиции.
Однако, многих людей интересует вопрос, можно ли святить купленный кулич или такой, который имеет необычный вид. Главред решил разобраться в этом.
Почему на Пасху пекут куличи
Есть несколько версий, которые объясняют, почему на Пасху нужно печь куличи. Одна из них связана с древними языческими обрядами чествования весеннего равноденствия, которое совпадало с праздником Пасхи. Выпекание кулича символизировало возвращение к жизни после зимнего покоя и наступление весны.
Другая версия связана с христианскими традициями. Считается, что первые куличи пекли на Святой Вечере Иисуса Христа вместе с его апостолами, когда они праздновали Еврейский праздник Пасхи. После этого традицию выпекания кулича перенесли на христианский праздник Пасхи.
Какие куличи можно класть в корзину и освящать
Священник Свято-Покровского собора ПЦУ Петр Мартынюк в комментарии "Суспільному" заявил, что церковь не регламентирует, каким именно должен быть внешний вид кулича. А это значит, что на освящение можно приносить праздничный хлеб любой формы.
"Традиции, которые мы имеем относительно Пасхи - это больше народные традиции, чем церковные. Церковь не диктует, какой должна быть форма кулича. В каждом регионе есть свои обычаи, и церковь их поддерживает", - сказал он.
Священник также добавил, что освящению подлежат и куличи, испеченные самостоятельно дома, и приобретенные в магазине. Форма или начинка хлеба при этом особой роли не играют, важнее, чтобы люди помнили о сути праздника Пасхи.
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Как часто дата Пасхи совпадает у православных и католиков?
По Григорианскому календарю в 45% случаев Пасху празднуют на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% - даты совпадают, в 20% - разница составляет более чем лунный цикл.
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