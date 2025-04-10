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Белого или коричневого: какого цвета яйца красить на Пасху и в чем разница

Марина Фурман
10 апреля 2025, 11:25
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Обычно в магазинах куриные яйца коричневого цвета стоят больше, чем белые.
Пасхальные яйца
Отличаются ли яйца по составу и вкусу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем отличаются белые куриные яйца от коричневых
  • Яйца какого цвета лучше красить на Пасху

Вопрос "какие яйца лучше и полезнее - белые или коричневые" не менее вечный, чем дилемма, что появилось раньше - курица или яйцо. А перед Пасхой появляется дополнительный вопрос: яйца, какого цвета лучше покупать для окрашивания. Главред выяснил, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами.

Многие убеждены, что коричневые и белые яйца имеют разный состав питательных веществ, однако на самом деле, единственное отличие - это цвет скорлупы.

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Цвет яйца зависит от породы курицы, которая его снесла, но питательная ценность, вкус и состав остаются практически одинаковыми. Главная причина разного окраса яиц - это генетика, пишет портал VeryWell Health.

В магазинах можно заметить, что яйца коричневого цвета стоят дороже, чем белые. Все потому, что их несут куры, которые нуждаются в большем количестве корма и пространстве. Из-за того, что содержание обходится дороже, поэтому цена на такие яйца выше.

Какие яйца выбрать для окрашивания?

Портал Pixelinform пишет, что белые яйца лучше подойдут для окрашивания на Пасху, поскольку на белых яйцах красители ложатся ярче, то в результате у вас получится насыщенный оттенок и рисунок.

Поэтому если планируете красить яйца на Пасху - выбирайте белые.

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