Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цвет

Писанки и крашанки являются неотъемлемым атрибутом Пасхи в Украине.

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Почему на Пасху красят яйца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Откуда пошла традиция красить яйца

В какой цвет не стоит красить пасхальные яйца

Украшение яиц - это давняя традиция, которая уходит во времена до христианства, но стала частью празднования Пасхи.

Главред решил разобраться, почему на Пасху красят яйца.

Откуда пошел обычай красить яйца на Пасху

Историки считают, что Трипольская культура, которая существовала в Центральной Европе от 4500 до 3000 года до н.э., красила яйца. Эта практика могла перерасти в современные писанки, или украинские пасхальные яйца.

Когда христианство распространилось в Украине в 10 веке, старая традиция рисовать на яйцах воском и красить их, известная как писанки, стала ассоциироваться с новой религией.

Кроме того, яйца являются общим символом плодородия, возрождения и жизни, поэтому неудивительно, что они стали ассоциироваться с Воскресением Иисуса. Они символизируют новую жизнь, выходящую из скорлупы, так же, как Христос воскрес из гроба.

Почему на Пасху надо красить яйца в красный цвет

В греческой православной традиции красные яйца символизируют кровь Иисуса, которую он пролил на кресте, а также являются напоминанием о моменте, когда Мария Магдалина нашла пустой гроб Христа, а ее корзина с яйцами стала ярко красной.

Также считается, что красный цвет напоминает о Божьей любви к человеку и является праздничным.

В какой цвет нельзя красить яйца на Пасху

Многие верят, что некоторые оттенки пасхальных яиц могут стать причиной многочисленных неприятностей в доме или даже болезней членов семьи - поэтому советуют избегать их во время подготовки к празднику.

В частности, не рекомендуют красить яйца в черный цвет, ведь этот оттенок традиционно ассоциируется с трауром.

Почему на Пасху красят яйца в красный цвет - видео:

Пасхальный стол / Инфографика: Главред

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Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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