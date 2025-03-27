Легкий салат на Пасху, который разлетится на ура: рецепт очень простой

Очень вкусный рецепт крабового салата на Пасху 2025, рецептом вы сможете точно удивить близких.

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Салат на Пасху 2025 рецепт крабового салата / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим меню на Пасху 2025. Рецепт очень простого салата, который понравится всем.

Есть множество рецептов крабового салата, но это станет вашим любимым.

Салат на Пасху - рецепт крабового салата

Вам понадобится:

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Капуста ранняя - половинка

Крабовые палочки - 250 гр

Яйца - 4 шт

Огурец свежий - 1 шт

Кукуруза - 120 гр

Зеленый лук

Майонез

Очень вкусный рецепт крабового салата на Пасху 2025, которым вы сможете точно удивить близких.

Яйца отварить до готовности, почистить, остудить и нарезать кубиками.

Капусту выбирайте раннюю, с ней будет намного вкуснее. Можно заменить на пекинскую.

Капусту мелко порезать, добавить в салатник, немного подсолить.

Также в салатник добавить порезанные яйца.

Огурец выбираем 1 большой, или 2 маленьких. Моем огурцы, нарезаем кубиками и отправляем в салатник.

Крабовый салат рецепт на Пасху 2025 / скрин с видео

Добавляем в салат кукурузу.

Крабовые палочки мелко порезать и также добавить в салат.

В салат стоит обязательно добавить зеленый лук, с ним будет вкуснее.

Заправить салат майонезом или греческим йогуртом, перемешать. По вкусу салат подсолить и добавить укропа.

Отправить салат в холодильник на 15 минут, чтобы немного настоялся.

Подаем салат на Пасху охлажденным.

Смотрите видео, как готовить крабовый салат на Пасху 2025 рецепт:

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