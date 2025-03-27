Легкий салат на Пасху, который разлетится на ура: рецепт очень простой

Готовим меню на Пасху 2025. Рецепт очень простого салата, который понравится всем.
Есть множество рецептов крабового салата, но это станет вашим любимым.
Салат на Пасху - рецепт крабового салата
Вам понадобится:
- Капуста ранняя - половинка
- Крабовые палочки - 250 гр
- Яйца - 4 шт
- Огурец свежий - 1 шт
- Кукуруза - 120 гр
- Зеленый лук
- Майонез
Очень вкусный рецепт крабового салата на Пасху 2025, которым вы сможете точно удивить близких.
Яйца отварить до готовности, почистить, остудить и нарезать кубиками.
Капусту выбирайте раннюю, с ней будет намного вкуснее. Можно заменить на пекинскую.
Капусту мелко порезать, добавить в салатник, немного подсолить.
Также в салатник добавить порезанные яйца.
Огурец выбираем 1 большой, или 2 маленьких. Моем огурцы, нарезаем кубиками и отправляем в салатник.
Добавляем в салат кукурузу.
Крабовые палочки мелко порезать и также добавить в салат.
В салат стоит обязательно добавить зеленый лук, с ним будет вкуснее.
Заправить салат майонезом или греческим йогуртом, перемешать. По вкусу салат подсолить и добавить укропа.
Отправить салат в холодильник на 15 минут, чтобы немного настоялся.
Подаем салат на Пасху охлажденным.
Смотрите видео, как готовить крабовый салат на Пасху 2025 рецепт:
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