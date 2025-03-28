Творожный кулич на Пасху: три рецепта, которые подарят вам истинное наслаждение

Известная шеф-повар Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусной творожной пасхи, вдохновленным австрийским сырным тортом

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3 лучших рецепта творожной пасхи на Пасху / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Рецепт творожного кулича от Татьяны Литвиновой

Рецепт кулича "Три шоколада"

Как приготовить творожный кулич со сгущенным молоком

Праздник Пасхи - это время семейного тепла, духовного обновления и вкусных традиционных блюд. Одним из главных пасхальных лакомств является творожный кулич - нежное, ароматное и очень вкусное блюдо, которое готовится даже без выпечки. Она символизирует достаток и благополучие, а ее приготовление - настоящее искусство.

Существует множество рецептов творожного кулича, и каждый хозяин или хозяйка имеет свои секреты приготовления. Главред узнал три самых популярных рецепта творожного кулича.

Основные ингредиенты включают творог, сливочное масло, сметану, яйца, сахар и ваниль. Добавляя цукаты, орехи или шоколад, можно получить уникальный вкус. Главное - использовать качественные продукты, чтобы кулич получился нежнім и ароматнім.

Как сделать кулич из творога

Процесс приготовления творожного кулича не требует выпекания, но требует терпения и внимания. Для начала необходимо протереть творог через сито, чтобы он стал нежным и однородным. Далее смешивают его с маслом, сметаной, яйцами, сахаром и ванилью. После этого смесь выкладывают в специальную форму, застеленную марлей, и ставят под пресс в холодильник на несколько часов или даже на сутки. Это позволяет пасхе приобрести правильную форму и плотную текстуру.

Классический творожный кулич

Известный шеф-повар Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожного кулича на YouTube-канале Кус Кус. Рецепт этого кулича вдохновлен австрийскими рецептами сырных тортов.

Ингредиенты:

9-15% жирной творожной массы (500 г)

50 г сливочного масла

100 г сахара

2 ст. л. крахмала (для впитывания лишней влаги)

4 яйца

1 лимон

1 ч. л. ванильного экстракта

Цедра 1 лимона

Рецепт:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Вылейте смесь в высокую форму. Если форма не антипригарная, смажьте ее маслом и присыпьте крахмалом. Добавьте лимон, апельсин, цукаты или клюкву. Выпекайте при 155 градусах Цельсия 35-45 минут в водяной бане. Дайте остыть полностью, затем поставьте в холодильник на несколько часов перед тем, как вынуть из формы.

Декорация из шоколадного гнезда:

Растопите и закалите шоколад. Подготовьте миску с ледяной водкой. Капните шоколад в холодную жидкость из кондитерского мешка, чтобы создать форму гнезда. Когда шоколад застынет, используйте его для украшения кулича.

Смотрите видео рецепта творожного кулича от Татьяны Литвиновой:

Творожный кулич "Три шоколада"

Любителям шоколада понравится эта интерпретация творожного кулича Сливочный вкус творога прекрасно сочетается с тремя видами шоколада,. создавая непревзойденный десерт, который захочется готовить не только на Пасху.

Ингредиенты:

Творог (9-15%) - 600 г

Желтки - 2 шт.

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Молоко - 50 мл

Сливочное масло - 100 г

Белый шоколад - 30 г

Молочный шоколад - 50 г

Горький черный шоколад - 60 г

Пошаговая инструкция:

Протереть творог через сито или взбить блендером до однородной консистенции. Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить молоко, перелить смесь в металлическую посуду и готовить на водяной бане, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до полного растворения. Добавить полученную массу к творогу и хорошо взбить до однородного состояния. Отдельно растопить белый, молочный и горький шоколад. Разделить творожную массу на три части: самую большую, среднюю и самую маленькую. К маленькой порции добавить белый шоколад, к средней - молочный, а к самой большой - горький черный шоколад. Перемешать каждую массу отдельно. Форму для кулича застелить марлей, выкладывать слои в таком порядке: белый, молочный, черный. Завернуть края марли, накрыть пасху и поставить под пресс. Оставить в холодильнике на ночь.

Готовый кулич украсить по желанию.

Творожный кулич со сгущенным молоком

Сочетание сгущенки и творога создает нежный, сладкий десерт, который понравится всей семье. Этот рецепт требует минимум ингредиентов, но дарит максимум вкуса.

Ингредиенты:

Творог - 500 г

Сгущенное молоко - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Сметана - 100 г

Ванильный сахар - 1 пакетик

Изюм, орехи, цукаты - по вкусу

Пошаговая инструкция:

Творог протереть через сито или взбить блендером до гладкой консистенции. Сливочное масло оставить при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. В большой миске смешать творог, сгущенное молоко, сливочное масло и сметану, хорошо взбить до однородной массы. Добавить ванильный сахар, а также изюм, орехи или цукаты по желанию. Тщательно перемешать. Форму для пасхи застелить смоченной в воде марлей, выложить в нее творожную массу, завернуть края марли. Поставить в холодильник на 12 часов под гнет. Вытащить пасху из формы, украсить по собственному вкусу и подавать к столу.

Как украсить творожный кулич

Украшение творожного кулича - это не только эстетический, но и творческий процесс. Самые популярные варианты декора:

Цукаты и сухофрукты

Измельченные орехи

Тертый шоколад

Цветочные узоры из глазури

Фрукты и ягодные соусы из фруктов

Традиционно кулич украшают крестом из изюма или орехов, что придает ему праздничный вид. Также можно использовать кондитерские жемчужинки или съедобные цветы, чтобы сделать его еще более привлекательным.

Творожный кулич - это отличный способ порадовать себя и близких в светлый праздник Пасхи. Главное - готовить его с любовью, и тогда он станет настоящим украшением вашего праздничного стола!

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Кто такая Татьяна Литвинова? Татьяна Литвинова - бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина", а также кулинарный эксперт программы "Все буде добре". Была владелицей собственного ресторана более 10 лет и закончила Институт Пищевой Промышленности.

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