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Не липнет и не крошится: простой рецепт идеальной глазури для кулича

Марина Фурман
24 марта 2025, 21:48
105
Глазурь готовится очень просто, а получается идеальной.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
кулич
Готовится очень быстро и просто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Простое, на первый взгляд, приготовление глазури для куличей для многих превращается в сплошные муки, когда она не засыхает, трескается или липнет к рукам. Главред выяснил, что хороший рецепт поможет избежать всех трудностей при приготовлении и оформлении кулича.

Проверенным рецептом качественной глазури на Пасху поделилась кулинарный блогер Валерия Питель.

Ингредиенты:

видео дня
  • желатин - 5 г;
  • вода - 20 г;
  • сахар - 170 г;
  • вода - 35 г;
  • лимонный сок - 1 ч. л.

Сначала нужно высыпать в тарелку желатин и залить водой (20 г). Все хорошо перемешиваем и даем набухнуть несколько минут.

Далее возьмите кастрюлю и насыпьте сахара. Сюда же добавляем воду (35 г) и лимонный сок.

Ставим сотейник на средний огонь и доводим до кипения, не забывайте помешивать сироп, пока сахар не растворится.

Когда сироп немного остынет (должен оставаться горячим, но не кипящим) добавляйте желатин.

Далее взбивайте массу миксером на высоких оборотах. Глазурь должна побелеть и стать более густой.

Покройте массой свои пасочки и наслаждайтесь идеальной глазурью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить замечательную глазурь:

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Что такое пасха



Пасха - это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название - "кулич", а паской называют блюдо из творога в виде усеченной пирамидки.

Пасха - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу - особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей - самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.

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