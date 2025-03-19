За один час: идеальный рецепт быстрого влажного пасхального кулича

Рецепт пасхального кулича для тех, кто не умеет работать с дрожжевым тестом.

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Пасхальный кулич без дрожжей - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Рекомендуем вам приготовить кулич без дрожжей, который получается даже у неопытных хозяек. Когда вы попробуете этот рецепт, то, возможно, откажетесь от покупных куличей, ведь готовиться он просто, а по вкусу – отменный.

Кстати, вариант глазури, которая в рецепте, безопасен, ведь подвергается нагреву, а также не нужна сахарная пудра, подойдет обычный сахар, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Пасхальный кулич за один час – рецепт

Ингредиенты:

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Тесто:

кисломолочный творог – 360 г;

яйца – 4 шт.;

сахар – 200 г;

масло – 200 г (растопленного);

соль –½ ч. л.;

мука – 400 г (просеянная);

разрыхлитель – 2 ч. л.;

изюм – 250 г;

цедра апельсина – 1,5 шт.

Глазурь:

белок – 2 шт.;

сахар – 130 г;

сок лимона – ½ ч. л.

Смешайте творог, яйца, сахар и соль, можно перебить блендером или миксером.

Влейте растопленное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.

Изюм промойте, просушите и добавьте в тесто с цедрой, хорошо все перемешайте.

Формы для куличей заполните тестом на ⅔ и выпекайте при температуре 180 градусов один час.

Для глазури смешайте белки с сахаром, поставьте на водяную баню и перемешивайте до растворения сахара.

Уберите с бани, влейте сок лимона, взбейте миксером до пиков и можно украшать куличи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый кулич:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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