За один час: идеальный рецепт быстрого влажного пасхального кулича

Рекомендуем вам приготовить кулич без дрожжей, который получается даже у неопытных хозяек. Когда вы попробуете этот рецепт, то, возможно, откажетесь от покупных куличей, ведь готовиться он просто, а по вкусу – отменный.
Кстати, вариант глазури, которая в рецепте, безопасен, ведь подвергается нагреву, а также не нужна сахарная пудра, подойдет обычный сахар, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Пасхальный кулич за один час – рецепт
Ингредиенты:
- Тесто:
- кисломолочный творог – 360 г;
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 200 г;
- масло – 200 г (растопленного);
- соль –½ ч. л.;
- мука – 400 г (просеянная);
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- изюм – 250 г;
- цедра апельсина – 1,5 шт.
- Глазурь:
- белок – 2 шт.;
- сахар – 130 г;
- сок лимона – ½ ч. л.
Смешайте творог, яйца, сахар и соль, можно перебить блендером или миксером.
Влейте растопленное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
Изюм промойте, просушите и добавьте в тесто с цедрой, хорошо все перемешайте.
Формы для куличей заполните тестом на ⅔ и выпекайте при температуре 180 градусов один час.
Для глазури смешайте белки с сахаром, поставьте на водяную баню и перемешивайте до растворения сахара.
Уберите с бани, влейте сок лимона, взбейте миксером до пиков и можно украшать куличи.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить быстрый кулич:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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