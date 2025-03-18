Простой рецепт идеальной праздничной буженины на пасхальный стол

Если вы еще не решили, какое мясное блюдо будете готовить на пасхальный стол, тогда рецепт праздничной буженины из индейки вам точно пригодится. У вас получится, сочная, вкусная и аппетитная буженина.
Кстати, буженина из индейки отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Буженина из индейки – рецепт
Ингредиенты:
- Бедро индейки (без кости) – 1 шт.;
- Петрушка – 50 г;
- Чеснок – 4 зуб.;
- Горчица – 1 ст. л.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Паприка – ½ ст. л.;
- Соль, перец;
- Вода – 150 мл
Разрежьте бедро, не дорезая до конца.
Петрушку мелко нарежьте, чеснок натрите на мелкой терке и смешайте с медом, горчицей, паприкой, солью и перцем.
Приготовленной смесью смажьте мясо внутри и сверните в рулет, перевяжите кулинарной нитью, посолите и поперчите.
Заверните мясо в пищевую пленку и маринуйте минимум два часа, а лучше оставьте на ночь.
Форму застелите пергаментом, отправьте туда мясо и влейте воду, накройте фольгой и выпекайте полтора часа при температуре 180 градусов.
Уберите фольгу и держите рулет в духовке еще 20 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить праздничную буженину:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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