Простой рецепт идеальной праздничной буженины на пасхальный стол

Рецепт аппетитной буженины на пасхальный стол.

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Буженина из индейки - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы еще не решили, какое мясное блюдо будете готовить на пасхальный стол, тогда рецепт праздничной буженины из индейки вам точно пригодится. У вас получится, сочная, вкусная и аппетитная буженина.

Кстати, буженина из индейки отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Буженина из индейки – рецепт

Ингредиенты:

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Бедро индейки (без кости) – 1 шт.;

Петрушка – 50 г;

Чеснок – 4 зуб.;

Горчица – 1 ст. л.;

Мед – 1 ст. л.;

Паприка – ½ ст. л.;

Соль, перец;

Вода – 150 мл

Разрежьте бедро, не дорезая до конца.

Петрушку мелко нарежьте, чеснок натрите на мелкой терке и смешайте с медом, горчицей, паприкой, солью и перцем.

Приготовленной смесью смажьте мясо внутри и сверните в рулет, перевяжите кулинарной нитью, посолите и поперчите.

Заверните мясо в пищевую пленку и маринуйте минимум два часа, а лучше оставьте на ночь.

Форму застелите пергаментом, отправьте туда мясо и влейте воду, накройте фольгой и выпекайте полтора часа при температуре 180 градусов.

Уберите фольгу и держите рулет в духовке еще 20 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить праздничную буженину:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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