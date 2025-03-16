Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентом

Рецепт котлет, перед которыми невозможно устоять.

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Куриные котлеты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт очень вкусных и полезных котлет, от которых у вас не появятся лишние килограммы. Этот рецепт станет настоящей находкой для вкусного семейного ужина.

Кстати, эти котлеты можно подать с овощами или просто со сметанным соусом, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.

Полезные куриные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

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Куриное филе – 600 г

Яйца – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Твердый сыр – 100 г

Сметана 10% – 4 ст. л.

Мука – 5 ст. л.

Соль – по вкусу

Укроп – пучок

Растительное масло – для жарки

Нарежьте куриное филе на маленькие кусочки, добавьте яйца.

Твердый сыр нарежьте на мелкие кусочки, добавьте к мясу.

Укроп и помидоры мелко нарежьте, добавьте в общую массу.

Посолите, поперчите, всыпьте муку, все хорошо перемешайте.

В сковороде разогрейте растительное масло, при помощи ложки сформируйте котлеты и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить полезные куриные котлеты:

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Кто такая yanni.cooking? yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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