Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентом

Предлагаем вам рецепт очень вкусных и полезных котлет, от которых у вас не появятся лишние килограммы. Этот рецепт станет настоящей находкой для вкусного семейного ужина.
Кстати, эти котлеты можно подать с овощами или просто со сметанным соусом, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.
Полезные куриные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 г
- Яйца – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Сметана 10% – 4 ст. л.
- Мука – 5 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Укроп – пучок
- Растительное масло – для жарки
Нарежьте куриное филе на маленькие кусочки, добавьте яйца.
Твердый сыр нарежьте на мелкие кусочки, добавьте к мясу.
Укроп и помидоры мелко нарежьте, добавьте в общую массу.
Посолите, поперчите, всыпьте муку, все хорошо перемешайте.
В сковороде разогрейте растительное масло, при помощи ложки сформируйте котлеты и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить полезные куриные котлеты:
Вас может заинтересовать:
- Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторг
- Всего за 10 минут: оригинальный завтрак из простых ингредиентов
- Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минут
Кто такая yanni.cooking?
yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред