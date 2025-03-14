Об этом супе все забыли: вкуснейшая шурпа, настоящий вкус детства

Это первое блюдо покорит вас своим вкусом.

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Шурпа - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вам надоели обычные супы и бульон, тогда рекомендуем вам приготовить шурпу. Это первое блюдо поражает своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Кстати, наилучше готовить шурпу на костре, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Шурпа - рецепт

Ингредиенты:

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Телятина или баранина – 1500 г;

Картофель – 5-6 шт. средних;

Морковь – 1 шт.;

Лук – 1 шт.;

Томаты – 2-3 шт.;

Перец болгарский – 2 шт.;

Красный перец острый

Чеснок – 5-7 зубчиков;

Лавровый лист, кориандр

Дополнительно: кинза и зеленый лук

Мясо нарежьте на куски, промойте и залейте холодной водой, доведите до кипения.

Слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, залейте чистой водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимального.

Добавьте в бульон целую луковицу.

Первые блюда / инфографика: Главред

Картошку очистите от кожуры, нарежьте на крупные куски, морковь очистите и также нарежьте на крупные куски.

Из помидоров удалите кожуру, разрежьте их на четыре части, перец крупно нарежьте.

Через полтора часа добавьте в бульон картофель и морковь, варите 40 минут.

Теперь добавьте помидоры и перец, держите на огне 30 минут, всыпьте специи и чеснок, готовьте еще 10-15 минут.

При подаче обильно посыпьте шурпу зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шурпу:

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Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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