Об этом супе все забыли: вкуснейшая шурпа, настоящий вкус детства

Если вам надоели обычные супы и бульон, тогда рекомендуем вам приготовить шурпу. Это первое блюдо поражает своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Кстати, наилучше готовить шурпу на костре, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Шурпа - рецепт
Ингредиенты:
- Телятина или баранина – 1500 г;
- Картофель – 5-6 шт. средних;
- Морковь – 1 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Томаты – 2-3 шт.;
- Перец болгарский – 2 шт.;
- Красный перец острый
- Чеснок – 5-7 зубчиков;
- Лавровый лист, кориандр
- Дополнительно: кинза и зеленый лук
Мясо нарежьте на куски, промойте и залейте холодной водой, доведите до кипения.
Слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, залейте чистой водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимального.
Добавьте в бульон целую луковицу.
Картошку очистите от кожуры, нарежьте на крупные куски, морковь очистите и также нарежьте на крупные куски.
Из помидоров удалите кожуру, разрежьте их на четыре части, перец крупно нарежьте.
Через полтора часа добавьте в бульон картофель и морковь, варите 40 минут.
Теперь добавьте помидоры и перец, держите на огне 30 минут, всыпьте специи и чеснок, готовьте еще 10-15 минут.
При подаче обильно посыпьте шурпу зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить шурпу:
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Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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