Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Об этом супе все забыли: вкуснейшая шурпа, настоящий вкус детства

Элина Чигис
14 марта 2025, 06:00
134
Это первое блюдо покорит вас своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 80 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Шурпа - рецепт
Шурпа - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вам надоели обычные супы и бульон, тогда рекомендуем вам приготовить шурпу. Это первое блюдо поражает своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Кстати, наилучше готовить шурпу на костре, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Шурпа - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Телятина или баранина – 1500 г;
  • Картофель – 5-6 шт. средних;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Томаты – 2-3 шт.;
  • Перец болгарский – 2 шт.;
  • Красный перец острый
  • Чеснок – 5-7 зубчиков;
  • Лавровый лист, кориандр
  • Дополнительно: кинза и зеленый лук

Мясо нарежьте на куски, промойте и залейте холодной водой, доведите до кипения.

Слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, залейте чистой водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимального.

Добавьте в бульон целую луковицу.

Первые блюда
Первые блюда / инфографика: Главред

Картошку очистите от кожуры, нарежьте на крупные куски, морковь очистите и также нарежьте на крупные куски.

Из помидоров удалите кожуру, разрежьте их на четыре части, перец крупно нарежьте.

Через полтора часа добавьте в бульон картофель и морковь, варите 40 минут.

Теперь добавьте помидоры и перец, держите на огне 30 минут, всыпьте специи и чеснок, готовьте еще 10-15 минут.

При подаче обильно посыпьте шурпу зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шурпу:

Вас может заинтересовать:

Кто такая valya__saenko?

valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт суп рецепты
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнули пожары

Дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнули пожары

06:59Война
Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

05:30Синоптик
"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру

"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру

04:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Китайский гороскоп на завтра 14 марта: Драконам - споры, Быкам - сложности

Китайский гороскоп на завтра 14 марта: Драконам - споры, Быкам - сложности

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Дочь Ани Лорак проигнорировала свадьбу матери на Мальдивах - причина

Дочь Ани Лорак проигнорировала свадьбу матери на Мальдивах - причина

Последние новости

06:59

Дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнули пожары

06:10

Трамп устроил "сумасшедший дом в мире"мнение

06:00

Об этом супе все забыли: вкуснейшая шурпа, настоящий вкус детстваВидео

05:30

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

05:30

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Россия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - СнегиревРоссия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - Снегирев
05:04

Носило полстраны: почему в СССР были популярны золотые зубы

04:32

"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к мируВидео

04:00

Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причинаВидео

03:00

Как убрать накипь с утюга: эксперты поделились эффективным способом

Реклама
02:31

Угроза "сдачи территорий": Жданов раскрыл худший сценарий для УкраиныВидео

01:35

Что будет, если человек ненадолго откажется от сахара: плюсы и минусы

01:30

Крупная подлянка: на Никиту Преснякова подал в суд его близкий друг

00:48

СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

00:44

"У нас были прекрасные отношения": Трамп заговорил о диалоге с Ким Чен Ыном

13 марта, четверг
23:47

"У нас сложности": экс-комик из Квартала-95 высказался про президента Зеленского

23:42

На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

22:58

ЕС пошел на уступки Венгрии для разблокировки продления санкций против РФ

22:50

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

22:39

"Включаю мозг": Екатерина Усик призналась, что происходит в ее браке

22:22

Украина представила США свои "красные линии": какая переговорная позиция у Киева

Реклама
22:07

Условия прекращения огня и "нюансы" Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Лукашенко и Путин пригрозили НАТО ядерной войной и "военными контрмерами"

21:39

"Тает, высохла": что происходит с Аллой Пугачевой

21:37

"Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

21:35

Ошибка, которую делают многие: почему нельзя класть ноутбук на живот

21:20

РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

21:16

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх ПутинаВидео

21:12

"Я включила звезду": российская певица выгнала Алибасова из номера отеля

20:56

Можно ли отдавать свою одежду другим людям: ответ священника

20:48

Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в УкраинеВидео

20:44

Лолита Милявская покинула РФ - что произошло

20:29

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииВидео

20:20

Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих

20:13

Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша

20:10

"Аннексия Гренландии состоится" – Трамп

19:46

Украину накрывает похолодание: регионы будет заливать дождем

19:41

"Шпагат для РФ": о чем говорили делегации США и Украины за закрытыми дверями

19:41

Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа

19:36

От штрафа в 2500 грн до лишения прав: за какое нарушение будут наказывать строже

19:25

"США дожмут свою повестку дня": эксперт сказал, на какие уступки может пойти Киев

Реклама
19:11

Почему нельзя смотреть собаке в глаза: четкое объяснение дрессировщика

19:10

Путин зажал мёдмнение

18:22

Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

18:08

Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

18:00

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

17:51

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

17:31

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

17:18

ВСУ могут выйти из Курщины в рамках сделки: какие территории Украина получит взаменВидео

17:17

Возле ЗАЭС гремели взрывы: в МАГАТЭ вышли с заявлением о нестабильной ситуации

17:07

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять