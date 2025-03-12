Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минут

Мясо по этому рецепту буквально тает во рту.

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Свиная вырезка с яблоками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Свиная вырезка – очень нежное и сочное мясо, которое быстро готовится. Предлагаем вам рецепт замечательного блюда из вырезки с оригинальным соусом. Яблоки добавят интересную кислинку мясу, а на гарнир стоит приготовить картофельное пюре – идеальное сочетание.

Кстати, вырезку для этого блюда не обязательно долго мариновать, а можно готовить сразу, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Свиная вырезка с яблоками - рецепт

Ингредиенты:

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Свиная вырезка – 2 шт.;

Корица – 1½ ч. л.;

Мускатный орех – ½ ч. л.;

Кориандр – 1/2 ч. л.;

Соль, перец – по вкусу;

Масло сливочное - 2 ст. л.;

Масло – 30 г;

Яблоки – 3-4 шт.;

Лук – 2 шт.;

Винный или яблочный уксус - 1,5 ч. л.;

Яблочный сок или вода – 50 мл

Вырезку нарежьте на порционные кусочки и прижмите каждый ладонью.

К мясу добавьте специи, соль и растительное масло, все хорошо перемешайте. По желанию дайте мясу промариноваться 30 минут.

Яблоки и лук очистите от кожуры, нарежьте полукольцами. Обязательно удалите из яблок сердцевину.

Разогрейте сковороду, обжарьте мясо с обеих сторон по 2 минуты, уберите его из сковороды.

В эту сковороду добавьте сливочное масло и обжарьте на нем лук до румяности.

Теперь добавьте яблоки, накройте крышкой и готовьте до мягкости яблок.

Влейте яблочный сок, уксус и выложите обжаренное мясо.

Накройте сковороду крышкой и держите блюдо на огне еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить свиную вырезку с яблоками:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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