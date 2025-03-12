Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минут

Свиная вырезка – очень нежное и сочное мясо, которое быстро готовится. Предлагаем вам рецепт замечательного блюда из вырезки с оригинальным соусом. Яблоки добавят интересную кислинку мясу, а на гарнир стоит приготовить картофельное пюре – идеальное сочетание.
Кстати, вырезку для этого блюда не обязательно долго мариновать, а можно готовить сразу, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Свиная вырезка с яблоками - рецепт
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 2 шт.;
- Корица – 1½ ч. л.;
- Мускатный орех – ½ ч. л.;
- Кориандр – 1/2 ч. л.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Масло сливочное - 2 ст. л.;
- Масло – 30 г;
- Яблоки – 3-4 шт.;
- Лук – 2 шт.;
- Винный или яблочный уксус - 1,5 ч. л.;
- Яблочный сок или вода – 50 мл
Вырезку нарежьте на порционные кусочки и прижмите каждый ладонью.
К мясу добавьте специи, соль и растительное масло, все хорошо перемешайте. По желанию дайте мясу промариноваться 30 минут.
Яблоки и лук очистите от кожуры, нарежьте полукольцами. Обязательно удалите из яблок сердцевину.
Разогрейте сковороду, обжарьте мясо с обеих сторон по 2 минуты, уберите его из сковороды.
В эту сковороду добавьте сливочное масло и обжарьте на нем лук до румяности.
Теперь добавьте яблоки, накройте крышкой и готовьте до мягкости яблок.
Влейте яблочный сок, уксус и выложите обжаренное мясо.
Накройте сковороду крышкой и держите блюдо на огне еще 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить свиную вырезку с яблоками:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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