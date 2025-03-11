Всего за 10 минут: оригинальный завтрак из простых ингредиентов

Рецепт изумительного быстрого завтрака.

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Быстрый завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/yanni.cooking/, depositphotos.com/

Завтрак – важный прием пищи для каждого человека и часто хочется чего-то оригинального.

Предлагаем вам рецепт завтрака, приготовление которого не занимает больше 10 минут и готовиться из простых ингредиентов.

Кстати, сыр для этого блюда вы можете использовать любой, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.

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Быстрый завтрак из яиц – рецепт

Ингредиенты:

5 яиц

1 помидор

Рукола

Твердый сыр

Лист лаваша

Соль, перец, сухой лук – по вкусу

Разогрейте на сковороде немного растительного масла, вбейте яйца, посыпьте специями.

Нарежьте помидор и сыр на кружочки.

На яйца отправьте нарезанный помидор, раздавите желтки и сверху выложите сыр.

Через несколько минут добавьте руколу и накройте блюдо листом лаваша.

Переверните все на другую сторону, сверните пополам и поджарьте с обеих сторон до хрустящей корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый завтрак:

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Кто такая yanni.cooking? yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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