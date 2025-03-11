Всего за 10 минут: оригинальный завтрак из простых ингредиентов

Завтрак – важный прием пищи для каждого человека и часто хочется чего-то оригинального.
Предлагаем вам рецепт завтрака, приготовление которого не занимает больше 10 минут и готовиться из простых ингредиентов.
Кстати, сыр для этого блюда вы можете использовать любой, сообщает Главред со ссылкой на yanni.cooking.
Быстрый завтрак из яиц – рецепт
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 1 помидор
- Рукола
- Твердый сыр
- Лист лаваша
- Соль, перец, сухой лук – по вкусу
Разогрейте на сковороде немного растительного масла, вбейте яйца, посыпьте специями.
Нарежьте помидор и сыр на кружочки.
На яйца отправьте нарезанный помидор, раздавите желтки и сверху выложите сыр.
Через несколько минут добавьте руколу и накройте блюдо листом лаваша.
Переверните все на другую сторону, сверните пополам и поджарьте с обеих сторон до хрустящей корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить быстрый завтрак:
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Кто такая yanni.cooking?
yanni.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На yanni.cooking подписаны более 23 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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