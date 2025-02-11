Крутейший завтрак из простых ингредиентов вместо обычной яичницы - рецепт

Часто приходится ломать себе голову, что же приготовить на завтрак. Обычно хочется чего-то быстрого, вкусного и сытного.
Предлагаем вам приготовить вкуснейшее блюдо из яиц, сосисок и овощей. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой, да еще и готовится из простых ингредиентов.
Кстати, в рецепте можно использовать любой сыр, который у вас есть, сообщает Главред со ссылкой на nataliia_zhuk_cooking.
Завтрак из яиц с сосисками и овощами – рецепт
Ингредиенты:
- 300 г сосисок
- 4 яйца
- Соль по вкусу
- Консервированный микс овощей
- 150 г сыра моцарелла
Сосиски нарежьте на кружочки, смажьте сковороду маслом и заполните сосисками ее дно.
Взбейте яйца и посолите по вкусу.
Вылейте яйца на сосиски, сверху отправьте овощи. Кстати, можно использовать и замороженные овощи.
Сыр натрите на крупной терке и посыпьте блюдо.
Готовьте под крышкой на среднем огне и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный завтрак:
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Кто такая nataliia_zhuk_cooking?
nataliia_zhuk_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На nataliia_zhuk_cooking подписаны более 240 тысяч пользователей соцсети.
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