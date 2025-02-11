Крутейший завтрак из простых ингредиентов вместо обычной яичницы - рецепт

Чудесная идея для завтрака на скорую руку.

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Быстрый завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/nataliia_zhuk_cooking/

Часто приходится ломать себе голову, что же приготовить на завтрак. Обычно хочется чего-то быстрого, вкусного и сытного.

Предлагаем вам приготовить вкуснейшее блюдо из яиц, сосисок и овощей. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой, да еще и готовится из простых ингредиентов.

Кстати, в рецепте можно использовать любой сыр, который у вас есть, сообщает Главред со ссылкой на nataliia_zhuk_cooking.

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Завтрак из яиц с сосисками и овощами – рецепт

Ингредиенты:

300 г сосисок

4 яйца

Соль по вкусу

Консервированный микс овощей

150 г сыра моцарелла

Сосиски нарежьте на кружочки, смажьте сковороду маслом и заполните сосисками ее дно.

Взбейте яйца и посолите по вкусу.

Вылейте яйца на сосиски, сверху отправьте овощи. Кстати, можно использовать и замороженные овощи.

Срок хранения яиц инфографика / Главред

Сыр натрите на крупной терке и посыпьте блюдо.

Готовьте под крышкой на среднем огне и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный завтрак:

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Кто такая nataliia_zhuk_cooking? nataliia_zhuk_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На nataliia_zhuk_cooking подписаны более 240 тысяч пользователей соцсети.

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