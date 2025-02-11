Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Крутейший завтрак из простых ингредиентов вместо обычной яичницы - рецепт

Элина Чигис
11 февраля 2025, 12:04
131
Чудесная идея для завтрака на скорую руку.
Время приготоления Время приготовления: 12 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Быстрый завтрак - рецепт
Быстрый завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/nataliia_zhuk_cooking/

Часто приходится ломать себе голову, что же приготовить на завтрак. Обычно хочется чего-то быстрого, вкусного и сытного.

Предлагаем вам приготовить вкуснейшее блюдо из яиц, сосисок и овощей. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой, да еще и готовится из простых ингредиентов.

Кстати, в рецепте можно использовать любой сыр, который у вас есть, сообщает Главред со ссылкой на nataliia_zhuk_cooking.

видео дня

Завтрак из яиц с сосисками и овощами – рецепт

Ингредиенты:

  • 300 г сосисок
  • 4 яйца
  • Соль по вкусу
  • Консервированный микс овощей
  • 150 г сыра моцарелла

Сосиски нарежьте на кружочки, смажьте сковороду маслом и заполните сосисками ее дно.

Взбейте яйца и посолите по вкусу.

Вылейте яйца на сосиски, сверху отправьте овощи. Кстати, можно использовать и замороженные овощи.

Срок хранения яиц инфографика
Срок хранения яиц инфографика / Главред

Сыр натрите на крупной терке и посыпьте блюдо.

Готовьте под крышкой на среднем огне и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный завтрак:

Вас может заинтересовать:

Кто такая nataliia_zhuk_cooking?

nataliia_zhuk_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На nataliia_zhuk_cooking подписаны более 240 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт яйца завтрак омлет
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Что ждет Россию и режим Путина в ближайшие годы: появился прогноз

Что ждет Россию и режим Путина в ближайшие годы: появился прогноз

13:26Украина
Зеленскому нужно снизить призывной возраст для сохранения поддержки Запада - СМИ

Зеленскому нужно снизить призывной возраст для сохранения поддержки Запада - СМИ

12:59Мир
Армия РФ начала резко приближаться к Константиновке: в СМИ раскрыли угрожающую ситуацию

Армия РФ начала резко приближаться к Константиновке: в СМИ раскрыли угрожающую ситуацию

12:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине бушует затяжная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине бушует затяжная магнитная буря

Последние новости

13:26

Что ждет Россию и режим Путина в ближайшие годы: появился прогноз

12:59

Зеленскому нужно снизить призывной возраст для сохранения поддержки Запада - СМИ

12:24

Популярного российского ведущего парализовало

12:17

С залысинами и дикими кудрями: предательница Тодоренко оказалась под капельницей

12:15

Украину будут принуждать: Тука сказал, как Трамп буде заканчивать войнуВидео

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в УкраинеВ Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине
12:12

Армия РФ начала резко приближаться к Константиновке: в СМИ раскрыли угрожающую ситуацию

12:11

Силы обороны перехватили инициативу: бойцы добились успеха севернее Харькова

12:04

Крутейший завтрак из простых ингредиентов вместо обычной яичницы - рецептВидео

11:55

Доллар пошел вверх, евро подешевел: курс валют сегодня

Реклама
11:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

11:11

Влияет на здоровье и благополучие: что о человеке говорит дата рождения

11:09

РФ ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет: ПВО сбила 57 вражеских БПЛА

10:55

Какие условия могут означать окончание войны в Украине: Жданов раскрыл реальный сценарий

10:55

В Грузии судили певицу Нино Катамадзе: что случилось

10:54

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

10:50

Атака РФ на Киевскую область: поврежден детсад и две школы

10:48

Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

10:40

РФ готовит массированную атаку: Жданов оценил, когда ждать удара и сколько ракет

10:23

"Она пациент сложный": невестка предательницы Королевой борется за здоровье

10:17

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Реклама
09:55

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

09:30

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию

09:25

"Я страдала": что с собой делала Татьяна Овсиенко и как она сейчас выглядит

09:15

Передача США редкоземельных металлов на $500 млрд: Трамп заявил о согласии УкраиныВидео

09:13

Отключение света в Украине — графики на 11 февраля (обновляется)

09:04

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

В РФ дали "зеленый свет" на применение пыток для военнопленных ВСУ - СМИ

08:12

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

08:12

РФ ударила ракетами по Полтавщине: без газа остались 9 населенных пунктов

08:10

Когда ждать стабилизации фронта?мнение

07:37

Было минимум 11 взрывов: дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской областиВидео

07:20

В Украине экстренно отключают свет из-за ракетной атаки РФ

07:00

РФ атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

06:10

Путин упустил свой шанс?мнение

05:55

Гороскоп на завтра 12 февраля: Стрельцам - большая удача, Водолеям - подарок

05:05

Введение войск НАТО в Украину: Тука раскрыл единственный сценарийВидео

04:35

"Каблуки" или "підбори" - как правильно: какой ошибки стоит избегатьВидео

03:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине бушует затяжная магнитная буря

03:45

Как отличить качественный мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает

03:00

IQ-задача: найдите три отличия между картинками Санта Клауса за 11 секунд

Реклама
02:37

Ненавидят больше всего: названо лучшее средство от крыс и мышей

02:15

Это неизбежно: Тука сказал, выстоит ли ПокровскВидео

01:30

Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от УкраиныВидео

01:06

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

00:19

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:04

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФВидео

10 февраля, понедельник
23:25

ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении - аналитик DeepState

23:05

Кума Потапа Катя Осадчая подколола его за интервью с Дудем

22:58

Алина Гросу загремела в больницу - что случилось

22:42

Для чего японцы ставят дощечки возле колес авто: водители будут удивлены

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять