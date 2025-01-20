Вкусно и быстро: интересные рецепты завтраков на любой вкус

Легкие, питательные и вкусные завтраки - это то, что сделает начало дня замечательным.

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Варианты завтрака / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Что можно приготовить с утра

Пошаговый рецепт блюд

Независимо от того, любите ли вы яичницу с беконом, или привыкли к хлопьям на каждый день, иногда стоит разнообразить свой утренний рацион.

Эти интересные идеи для завтрака помогут вам вкусно начинать день, пишет Главред со ссылкой на klymovska.com.

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Что приготовить на завтрак

Ленивые вареники

Ингредиенты:

200 г творога;

1 яйцо;

10 г кукурузного крахмала;

20 г сахара или щепотка соли;

35 г пшеничной муки.

Все перетереть вилкой, сформировать шарики. Каждый шарик должен быть без трещин. Их нужно обвалять в муке, заморозить на доске. Бросать в кипящую воду, варить 5 мин. Когда вареники на поверхности - они готовы.

Рыхлые оладьи

Ингредиенты:

400 г кефира;

1 яйцо;

300 г муки;

0,5 ч. л. соды;

50 г сахара;

Муку просеять с содой. Соединить кефир, сахар, яйцо, затем добавляем муку с содой. Все хорошо размешать и оставить отдыхать на 20 мин. Разогреть сковородку с маслом, выкладывать ложкой, не мешая тесто. Жарить до красивого румяного цвета с обеих сторон.

Овсянка с карамелизированными бананами

Ингредиенты:

400 г молока;

70 г овсянки мелкого помола;

40 г сливочного масла;

25 г сахара;

2 банана;

2 ст. л. коричневого сахара.

В кипящее молоко всыпать овсянку, сахар, размешать. Накрыть крышкой и оставить пока готовятся бананы. На разогретую сковородку выложить сливочное масло, почищенные и разрезанные пополам бананы, сверху потрусить сахаром. Карамелизировать с обеих сторон до красивого карамельного цвета. В кастрюлю с овсянкой добавить сливочное масло и размешать. Кашу разделить по мискам, сверху выложить бананы, полить карамелью, которая образовалась на дне сковородки.

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Кто такая Светлана Климовская? Светлана Климовская - это кондитер, фуд-блогер, фотограф и фуд-стилист. Она обожает готовить, фотографировать, экспериментировать с едой, искать новые вкусовые сочетания и делиться рецептами, говорится в описании сайта.

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