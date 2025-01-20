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Вкусно и быстро: интересные рецепты завтраков на любой вкус

Мария Николишин
20 января 2025, 19:21
141
Легкие, питательные и вкусные завтраки - это то, что сделает начало дня замечательным.
Вкусно и быстро: интересные рецепты завтраков на любой вкус
Варианты завтрака / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что можно приготовить с утра
  • Пошаговый рецепт блюд

Независимо от того, любите ли вы яичницу с беконом, или привыкли к хлопьям на каждый день, иногда стоит разнообразить свой утренний рацион.

Эти интересные идеи для завтрака помогут вам вкусно начинать день, пишет Главред со ссылкой на klymovska.com.

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Что приготовить на завтрак

Ленивые вареники

Ингредиенты:

  • 200 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 10 г кукурузного крахмала;
  • 20 г сахара или щепотка соли;
  • 35 г пшеничной муки.

Все перетереть вилкой, сформировать шарики. Каждый шарик должен быть без трещин. Их нужно обвалять в муке, заморозить на доске. Бросать в кипящую воду, варить 5 мин. Когда вареники на поверхности - они готовы.

Рыхлые оладьи

Ингредиенты:

  • 400 г кефира;
  • 1 яйцо;
  • 300 г муки;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 50 г сахара;

Муку просеять с содой. Соединить кефир, сахар, яйцо, затем добавляем муку с содой. Все хорошо размешать и оставить отдыхать на 20 мин. Разогреть сковородку с маслом, выкладывать ложкой, не мешая тесто. Жарить до красивого румяного цвета с обеих сторон.

Овсянка с карамелизированными бананами

Ингредиенты:

  • 400 г молока;
  • 70 г овсянки мелкого помола;
  • 40 г сливочного масла;
  • 25 г сахара;
  • 2 банана;
  • 2 ст. л. коричневого сахара.

В кипящее молоко всыпать овсянку, сахар, размешать. Накрыть крышкой и оставить пока готовятся бананы. На разогретую сковородку выложить сливочное масло, почищенные и разрезанные пополам бананы, сверху потрусить сахаром. Карамелизировать с обеих сторон до красивого карамельного цвета. В кастрюлю с овсянкой добавить сливочное масло и размешать. Кашу разделить по мискам, сверху выложить бананы, полить карамелью, которая образовалась на дне сковородки.

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Кто такая Светлана Климовская?

Светлана Климовская - это кондитер, фуд-блогер, фотограф и фуд-стилист. Она обожает готовить, фотографировать, экспериментировать с едой, искать новые вкусовые сочетания и делиться рецептами, говорится в описании сайта.

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