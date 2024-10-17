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Какие продукты должны быть в осенне-зимнем рационе: диетолог озвучила список

Даяна Швец
17 октября 2024, 15:52
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По мнению диетолога, в холодное время стоит обеспечить организм необходимыми витаминами и полезными элементами.
Осень, продукты
Диетолог назвала самые полезные осенне-зимние продукты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото:pexels

Как только наступает золотая осень, сразу меняется не только погода, но и наши вкусовые предпочтения. Начинает хотеться чего-то более калорийного и жирного, что мы обычно редко добавляем в свой рацион. Диетолог София Шпак в сюжете Сніданку з 1+1 объясняет, что все дело в витаминах, а точнее в их недостатке.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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Именно по этой причине важно понимать и знать, как правильно адаптировать свой рацион к холодному времени года. Тогда удастся не только сохранить энергию но и, конечно, здоровье. Диетолог озвучила список продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами и полезными элементами.

В качестве примера Шпак приводит потребность в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста. И это неудивительно, потому что в таком случае организм дает сигналы о том, что ему необходимы дополнительные витамины и питательные вещества. А витамин C, который укрепляет иммунную систему, тем более в период простуд, как раз содержится в квашеной капусте.

Какие продукты добавить в осенний рацион?

С наступлением холодного времени года важно менять рацион, добавляя больше корнеплодов. Они не только хорошо насыщают, но и приносят пользу здоровью.

Например, диетолог София Шпак рекомендует включать в рацион овощи, которые содержат много крахмала, что способствует длительному ощущению сытости, например:

  • свекла
  • морковь
  • тыква
  • капуста
  • сельдерей

Свекла является ценным источником веществ, которые способствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления. Морковь содержит бета-каротин, который помогает синтезировать витамин А, необходимый для здоровья кожи и глаз.

Тыква - это любимый овощ осени. Она богата клетчаткой, которая поддерживает здоровое пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Популярным блюдом из тыквы является тыквенная каша с пшеном, известная многим с детства.

Более того, София Шпак также советует обратить внимание на бобовые культуры, которые не только богаты клетчаткой, но и помогают контролировать уровень сахара и холестерина, например:

  • чечевица
  • фасоль
  • нут

Также, по словам диетолога, не следует забывать о специях. Хрен и горчица обладают согревающим эффектом и могут облегчить адаптацию организма к холодной погоде.

Калорийность блюд увеличивать не нужно

Существует общепринятый миф, что, вроде бы, в холодное время нужно употреблять больше калорий. Однако Шпак его развенчивает - на самом деле это не столь важно. Дополнительная энергия для обогрева тела составляет лишь около 150-200 калорий в день, что можно компенсировать, например, орехами.

Итак, в холодные месяцы стоит уделять внимание продуктам, богатым витаминами и микроэлементами. Это поможет поддерживать здоровье и энергию в осенне-зимний период.

"Поэтому выбирая продукты, богатые витаминами и микроэлементами, такие как корнеплоды, ферментированные блюда и бобовые, вы поможете организму адаптироваться к холодам и поддерживать энергию и здоровье", - резюмировала диетолог.

Интересные осенние рецепты - что известно

Напомним, что Главред делился совершенно новым рецептом глинтвейна, как согреться осенью. Этот напиток определенно и согреет в холодные осенние вечера, и улучшит настроение.

Также существует замечательный рецепт вкусного пирога с яблоками, который прекрасно дополнит домашние посиделки за чашкой горячего чая.

Как известно, осень - пора каштанов, поэтому известный шеф-повар поделился рецептом такого необычного деликатеса - как приготовить съедобные каштаны.

Кстати, делимся также рецептом невероятного тыквенного супа, что тоже очень по-осеннему.

Другие вкусные рецепты:

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