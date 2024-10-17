Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

Минусовые температуры будут практически везде, кроме нескольких областей.

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Погода в Украине - всю Украину накроют заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине в пятницу, 18 октября, будет с заморозками. Минусовые температуры будут практически везде, кроме востока и юго-востока. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон завтра своей мощностью и стационированием, а больше ясной погодой, обусловит заморозки практически повсеместно в Украине. Разве что восток и юго-восток удержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов", - отметила Диденко.

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В течение дня самая холодная погода ожидается в восточной части, там будет +7...+9 градусов. В большинстве областей также будет холодно - температура воздуха максимально будет достигать +8...+11 градусов. На юге и западе будет +10...+13 градусов, на Закарпатье до +16 градусов.

Дожди возможны 18 октября в восточных областях, в Днепре с районами и местами на Запорожье.

Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде, добавила Диденко.

Погода в Украине 18 октября/ windy.com

Погода в Киеве 18 октября

По словам синоптика, в Киеве в пятницу ожидается сухая холодная погода. Ближайшей ночью будет +1...+3 градуса, в окрестностях заморозки, завтра днем +9 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине будет потепление

Но уже через несколько дней ожидается потепление - оно придет с ближайшего понедельника, 21 октября. Тогда будет сухо, солнечно с дневной температурой воздуха +13...+17 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударят заморозки -4 градуса. В Украине температура воздуха будет опускаться до минусов. Осадки будут лишь в небольшой части областей.

Также ранее сообщалось, что будут сильные заморозки и дожди - синоптики назвали дату потепления. Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины из-за заморозков.

Напомним, стало известно, когда ждать новый геомагнитный шторм. Ожидается, что 17 октября на Солнце могут произойти новые вспышки.

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