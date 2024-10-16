Ударят заморозки -4 градуса: Украину накроет антициклон Werner

В Украине температура воздуха будет опускаться до минусов. Осадки будут лишь в небольшой части областей.

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Погода в Украине - ударят заморозки -4 градуса/ unsplash.com

Погода в Украине станет еще холоднее. В ночь на четверг, 17 октября, в большинстве областей будут заморозки 0-4 градуса.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что с четверга наше государство накроет антициклон Werner, который позволит проникать в Украину холодному воздуху арктического происхождения.

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"Антициклон Werner завтра позволит беспрепятственно проникать в Украину холодному, с логическими заморозками посреди осени, воздуху арктического происхождения. Поэтому на улице будет свеженько, в домах холодно. Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0-4 градуса", - отметила она.

Днем 17 октября ожидается +8...+11 градусов, на юге и западе Украины будет +11...+14 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +16 градусов.

Небольшие дожди 17 октября возможны лишь в восточных областях Украины, на остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Киеве 17 октября

В Киеве ближайшей ночью температура воздуха ожидается на уровне +2...+5 градусов, на окраинах местами будут заморозки. Днем в четверг в столице будет около +9 градусов. Осадки маловероятны.

"До 19-20 октября в ночные часы в большинстве областей Украины предполагаются заморозки... С 20-го, 21-го октября ожидается красивая солнечная погода с потеплением до +13...+17 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Украине 17 октября/ windy.com

Погода в Украине 17 октября/ Facebook Диденко

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине будет лить дождь и ударят заморозки - скоро еще больше упадет температура. Синоптики объявили II уровень опасности из-за заморозков.

Также ранее сообщалось, что врезал 6-балльный шторм - Украина находится под атакой новой магнитной бури. Ожидается, что после этой магнитной бури страна окажется под влиянием еще двух новых.

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