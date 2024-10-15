Будет лить дождь и ударят заморозки: в Украине скоро еще больше упадет температура

Синоптики объявили II уровень опасности из-за заморозков.

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Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: pexels

Погода в Украине 16 октября будет прохладной и дождливой. Также будут сильные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

16-19 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, южных и Днепропетровской областях объявили II уровень опасности. Там температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ночью на территории западных областей будут заморозки 0-3 градуса, а днем температура воздуха повысится до 9-12 градусов тепла.

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На юге днем будет 11-16 градусов тепла. Местами может быть даже сильный дождь. Осадки прогнозируют даже в Киеве. К тому же там будет прохладно - 10 градусов тепла. 17-20 октября по Украине распространятся заморозки.

Кто такая Наталья Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: ventusky

Погода 16 октября

В Украине 16 октября будет переменная облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на крайнем юге. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в западных областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, на остальной территории 3-8° тепла, на побережье морей до 10°; днем в большинстве областей 8-13°, на Закарпатье и юге страны до 16°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 16 октября в Украине будет дождливым и холодным. Теплее всего будет в Николаевской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +10...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Киевской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: meteoprog

Погода 16 октября в Киеве

В Киеве 16 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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