Украину атакует мороз: где будет холоднее всего

Погода в Украине с завтрашнего дня и в течение следующих трех дней будет становиться все прохладнее. В большинстве регионов Украины прогнозируются заморозки. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
"Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый)", - предупреждают спасатели.
Значительное похолодание ожидается в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в северных и западных регионах. В Киеве и области первые заморозки прогнозируются уже с 17 октября.
ГСЧС обращает внимание на необходимость внимательно следить за погодными условиями, особенно в горных районах.
"Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях", - добавили спасатели.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что завтра октябрь продемонстрирует, почему именно он считается одним из важнейших месяцев для создания настроения в течение года.
"Вот вам ливни чуть ли не как в июле на юге - вспомнилось лето, вот вам "минусы" - зимой войнет, вот вам прояснения - на душе воробьи чирикают, вот вам серые туманные облака - носы похнюпили, поясницы заныли, колени закрутили, всякие вредные обострения организма сразу набросились, вот солнце блеснуло - сразу хочется пойти на распродажу купальников и всех за все простить", - пишет она в своем Telegram-канале.
Погода в Украине 16 октября
В западных областях Украины ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура составит +9... +12 градусов, а на Закарпатье до +16. Осадков не прогнозируется.
На севере ожидаются периодические дожди и прохладная погода с температурой +8... +11 градусов.
В центральных регионах местами будут идти дожди, днем температура составит +9... +13 градусов.
На востоке также дожди, температура воздуха составит +11... +14 градусов.
В южных областях 16 октября прогнозируются дожди, местами сильные, а температура будет достигать +11... +16 градусов в течение дня.
Погода в Киеве на 16 октября
В Киеве 16 октября прогнозируется облачная погода с дождями, ночью температура снизится до +3... +4 градусов, а днем - до +10.
Когда похолодает в большинстве регионов Украины
Ближайшие заморозки прогнозируются в ночь на 17-20 октября, когда из-за влияния антициклона на большей части территории Украины ожидаются прояснения, что будет способствовать снижению температуры.
"Не мерзните, угождайте октябрю, он поймет разумный подход. отблагодарит тыквами и элегическим полетом желтых листочков", - резюмировала синоптик Наталья Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.
Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.
Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.
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