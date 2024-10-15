Украину атакует мороз: где будет холоднее всего

Из-за влияния антициклона в большинстве областей Украины стоит ожидать сильных заморозков.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-atakuet-moroz-gde-budet-holodnee-vsego-10605440.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / Фото: УНИАН

Погода в Украине с завтрашнего дня и в течение следующих трех дней будет становиться все прохладнее. В большинстве регионов Украины прогнозируются заморозки. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

"Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый)", - предупреждают спасатели.

Значительное похолодание ожидается в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в северных и западных регионах. В Киеве и области первые заморозки прогнозируются уже с 17 октября.

видео дня

ГСЧС обращает внимание на необходимость внимательно следить за погодными условиями, особенно в горных районах.

"Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях", - добавили спасатели.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что завтра октябрь продемонстрирует, почему именно он считается одним из важнейших месяцев для создания настроения в течение года.

"Вот вам ливни чуть ли не как в июле на юге - вспомнилось лето, вот вам "минусы" - зимой войнет, вот вам прояснения - на душе воробьи чирикают, вот вам серые туманные облака - носы похнюпили, поясницы заныли, колени закрутили, всякие вредные обострения организма сразу набросились, вот солнце блеснуло - сразу хочется пойти на распродажу купальников и всех за все простить", - пишет она в своем Telegram-канале.

Погода в Украине 16 октября / Telegram Диденко

Погода в Украине 16 октября

В западных областях Украины ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура составит +9... +12 градусов, а на Закарпатье до +16. Осадков не прогнозируется.

На севере ожидаются периодические дожди и прохладная погода с температурой +8... +11 градусов.

В центральных регионах местами будут идти дожди, днем температура составит +9... +13 градусов.

На востоке также дожди, температура воздуха составит +11... +14 градусов.

В южных областях 16 октября прогнозируются дожди, местами сильные, а температура будет достигать +11... +16 градусов в течение дня.

Погода в Киеве на 16 октября

В Киеве 16 октября прогнозируется облачная погода с дождями, ночью температура снизится до +3... +4 градусов, а днем - до +10.

Погода в Киеве на 14 дней / meteoprog

Когда похолодает в большинстве регионов Украины

Ближайшие заморозки прогнозируются в ночь на 17-20 октября, когда из-за влияния антициклона на большей части территории Украины ожидаются прояснения, что будет способствовать снижению температуры.

"Не мерзните, угождайте октябрю, он поймет разумный подход. отблагодарит тыквами и элегическим полетом желтых листочков", - резюмировала синоптик Наталья Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Что известно о Наталье Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред