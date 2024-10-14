Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

Даяна Швец
14 октября 2024, 13:56
2012
Осадки прекратятся, однако температура сохранится на достаточно низком уровне.
погода
На Украину надвигается сильный антициклон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В начале недели, из-за влияния почти неподвижных атмосферных фронтов, в большинстве регионах страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Своим прогнозом на портале meteoprog поделился синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, во второй половине недели и на выходных погодные условия будут формироваться под влиянием мощного антициклона, из-за чего осадки прекратятся.

Однако, несмотря на отсутствие дождя, температуры будут оставаться достаточно низкими, особенно ночью и утром. Во многих западных, северных и местами центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 °С.

видео дня

Погода в Украине на понедельник, 14 октября

Ночью ожидаются дожди в большинстве регионов, кроме юго-западных и центральных областей. В Приазовье возможны грозы. Днем небольшие дожди в северных и восточных областях, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер ночью слабый, 5-10 м/с, днем преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем +9...+14 °С. В центральных и южных регионах ночью +10...+15 °С, днем +15...+20 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине на вторник, 15 октября

Ночью возможен небольшой дождь в северных и северо-западных областях, днем дожди пройдут по большей части Украины, кроме юго-востока. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, днем +9...+15 °С. В южных областях и Крыму ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

Погода в Украине на среду, 16 октября

В большинстве регионов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, кроме западных областей, где будет сухо. Ночью и утром возможны туманы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В южных регионах и Крыму ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С.

Погода в Украине в четверг, 17 октября

Ночью и утром возможны дожди в южных, центральных и восточных регионах, днем - сухо по всей стране, кроме Крыма. Ночью и утром туманы в некоторых западных и центральных областях. Ветер северный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на западе возможны заморозки до -3 °С.

Погода в Украине в пятницу, 18 октября:

По всей стране установится ясная погода без осадков благодаря антициклону. Небольшие дожди могут пройти только на востоке и в Крыму. Возможен утренний туман. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на западе и севере возможны заморозки до -3 °С.

Погода в Украине всубботу, 19 октября

Сохранится сухая погода, лишь в Крыму возможны незначительные дожди. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В западных, центральных и северных регионах возможны ночные заморозки до -3 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 20 октября

Антициклон продолжит влиять, поэтому по всей Украине сохранится сухая погода. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С, возможны заморозки в западных, центральных и северных регионах до -3 °С.

Другие новости о погоде в Украине

Как сообщал Укргидрометцентр, Украину атакует штормовая погода. Практически по всей территории страны будут дожди.

Также украинцев предупредили о сильной непогоде. 14 октября только днем в части областей не будет осадков, а все остальное время по всей Украине будут лить периодические дожди.

Синоптики предсказывают дождь, ветер и даже снег. Опасные метеоявления будут в нескольких областях Украины.

Другие интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю Погода в Украине на октябрь погода завтра погода на выходные
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

14:37Украина
Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

14:05Украина
Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

13:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Последние новости

15:14

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

15:03

"Ребята бьются отважно": в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине

15:02

Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для садаВидео

14:46

"Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы

14:42

ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия на переговорах - Снегирев

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:39

"Затишье перед бурей": враг готовит массированный удар по Украине - эксперт

14:37

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

14:22

Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний методВидео

14:10

Как защитить обувь от грязи и воды: 3 средства, которые спасут

Реклама
14:07

Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий

14:05

Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

13:57

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев презентуют первую фэнтези-вселенную об украинской силеВидео

13:56

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

13:45

Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

13:38

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:24

Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейнаВидео

13:03

"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

12:46

"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

12:45

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:39

Какие 3 ошибки есть на картинке: мало кто сможет дать ответ за 10 секунд

Реклама
12:32

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:27

Крупнейшее поражение "Вагнера": как дроны Киева "кошмарят" РФ в Африке - Le Monde

12:21

У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

12:16

Может затянуться на годы: у Зеленского предположили, когда закончится война

12:06

Высший пилотаж: беременная Кошмал грациозно встала на голову в сложной асане

12:01

Деньги не пахнут: Кристина Орбакайте выступила вместе с путинистами - росСМИ

11:59

Украину ждет мрачная зима из-за российских атак и снижения поддержки США — WSJ

11:22

Гороскоп на завтра 15 октября: Ракам - волна удачи, Овнам - хорошие новости

11:19

Будут острые, как лезвие: как заточить ножницы без нервов в домашних условиях

11:07

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Крысам - риск аварий, Свиньям - радость

11:06

Мощный сигнал для противников: НАТО начало ядерные учения, что известно

11:01

Возможный сменщик Шольца поддержал передачу Taurus Украине, но есть условие

10:52

Когда закончится война в Украине: командир ГУР сделал прогноз

10:16

Не обойдет и тех, кто за границей: мужчин до 25 лет будут ставить на учет без визита в ТЦК

10:02

Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

09:53

"На каждом шагу": Настя Каменских высказалась о Потапе - детали

09:37

Как вернуть мягкость махровым полотенцам - что добавить при стирке

09:37

Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

09:03

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

08:54

Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФВидео

Реклама
08:44

"Без предварительных условий": США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР

08:33

РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState

08:10

План "последнего шанса" от Зеленскогомнение

08:09

Армия РФ потеряла за неделю самолет, вертолет, 8 установок ПВО и более 8 тыс. солдат

08:07

Klavdia Petrivna кардинально изменила имидж и удивила своим видом на концерте - детали

06:59

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

06:10

Зверское преступление россиян на фронте: что надо знатьмнение

04:36

Не останется малейшего следа: как вывести пятно от шоколада с одежды

03:30

Alekseev подтвердил расставание с россиянкой и намекнул на новый роман

03:07

Начнется удачный период: что нужно сделать 14 октября - приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять