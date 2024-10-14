Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

Осадки прекратятся, однако температура сохранится на достаточно низком уровне.

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На Украину надвигается сильный антициклон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В начале недели, из-за влияния почти неподвижных атмосферных фронтов, в большинстве регионах страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Своим прогнозом на портале meteoprog поделился синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, во второй половине недели и на выходных погодные условия будут формироваться под влиянием мощного антициклона, из-за чего осадки прекратятся.

Однако, несмотря на отсутствие дождя, температуры будут оставаться достаточно низкими, особенно ночью и утром. Во многих западных, северных и местами центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 °С.

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Погода в Украине на понедельник, 14 октября

Ночью ожидаются дожди в большинстве регионов, кроме юго-западных и центральных областей. В Приазовье возможны грозы. Днем небольшие дожди в северных и восточных областях, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер ночью слабый, 5-10 м/с, днем преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем +9...+14 °С. В центральных и южных регионах ночью +10...+15 °С, днем +15...+20 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине на вторник, 15 октября

Ночью возможен небольшой дождь в северных и северо-западных областях, днем дожди пройдут по большей части Украины, кроме юго-востока. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, днем +9...+15 °С. В южных областях и Крыму ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

Погода в Украине на среду, 16 октября

В большинстве регионов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, кроме западных областей, где будет сухо. Ночью и утром возможны туманы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В южных регионах и Крыму ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С.

Погода в Украине в четверг, 17 октября

Ночью и утром возможны дожди в южных, центральных и восточных регионах, днем - сухо по всей стране, кроме Крыма. Ночью и утром туманы в некоторых западных и центральных областях. Ветер северный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на западе возможны заморозки до -3 °С.

Погода в Украине в пятницу, 18 октября:

По всей стране установится ясная погода без осадков благодаря антициклону. Небольшие дожди могут пройти только на востоке и в Крыму. Возможен утренний туман. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на западе и севере возможны заморозки до -3 °С.

Погода в Украине всубботу, 19 октября

Сохранится сухая погода, лишь в Крыму возможны незначительные дожди. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В западных, центральных и северных регионах возможны ночные заморозки до -3 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 20 октября

Антициклон продолжит влиять, поэтому по всей Украине сохранится сухая погода. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С, возможны заморозки в западных, центральных и северных регионах до -3 °С.

Другие новости о погоде в Украине

Как сообщал Укргидрометцентр, Украину атакует штормовая погода. Практически по всей территории страны будут дожди.

Также украинцев предупредили о сильной непогоде. 14 октября только днем в части областей не будет осадков, а все остальное время по всей Украине будут лить периодические дожди.

Синоптики предсказывают дождь, ветер и даже снег. Опасные метеоявления будут в нескольких областях Украины.

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